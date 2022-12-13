Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:20

Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter'da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Takipçilerinin yaptığı yorumlara yanıt veren oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Esra Bilgiç'in takipçilerine verdiği tokat gibi yanıt!