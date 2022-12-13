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Haberler Galeri Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter'da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!
Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:20

Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter'da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Esra Bilgiç son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Takipçilerinin yaptığı yorumlara yanıt veren oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Esra Bilgiç'in takipçilerine verdiği tokat gibi yanıt!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç, Twitter'da kendisi hakkında konuşanlara verdiği yanıtla sosyal medyada gündemine oturdu. İki sosyal medya kullanıcısının arasında geçen diyaloğu gören Esra Bilgiç, verdiği cevapla magazin gündeminde olay yarattı.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!

Esra Bilgiç, sosyal medyada kendi hakkında gerçek dışı tweet atan gençlere cevap verdi Nur adında sosyal medya kullanıcısı , "Studybuddy'mi (çalışma arkadaşı) buldum. Esra Bilgiç'le yan yana ders çalışıyoruz şu an" yazdı.

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Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!

Sonrasında bir başka takipçi, "Geçen okulda beni vale sandı, aracının anahtarını uzattı; park et diye… Park etmedim(:" yorumunu yazdı.

Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!

Esra Bilgiç, bu konuşmayı görünce dayanamayıp cevap verdi. "Merhaba, okula aracımla gelmiyorum. Marmaray ile geliyorum. "

Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter’da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!

"Bugün İdare Hukuku mazeret sınavım var bir saate fakültede olacağım. Sizinle tanışmak isterim. Belki bu vesileyle sinema sektörü yeni bir senarist kazanır" dedi.

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