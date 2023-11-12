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Haberler Galeri Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:53

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın yıldızı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle parlamıştı. Törpü Yeliz karakterine hayat veren güzel oyuncu daha sonra Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak karşımıza çıktı. Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuyu şimdilerde Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Gökçe Bahadır, yeni yaşını kutladı. Gökçe Bahadır'ın doğum günü dilekleri sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı…

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!

'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Törpü' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gökçe Bahadır; 'Yaprak Dökümü', 'Hatırla Gönül', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Evlilik Hakkında Her Şey' gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!

Müzisyen Emir Ersoy ile nikâh masasına oturan güzel oyuncu, 42 yaşına bastı.

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Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!

Gökçe Bahadır, doğum gününde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!

"YARGIYI BİR KENARA BIRAK VE YAŞA"

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, doğum günü gönderisine anlamlı bir mesaj yazdı.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!

Hoş geldin yeni yaş! Çözebilmiş değilim tabii ki ama bildiğim şey mutlu olduğun işi yap, etrafını sevdiklerinle doldur, sağduyulu ol, etrafını fark et, hisset, empati kur, yargıyı bir kenara bırak ve yaşa.

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