Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:53

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır yeni yaşını bu sözlerle karşıladı! Güzel oyuncu bakın kaç yaşına girdi!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın yıldızı 'Hayat Bilgisi' dizisiyle parlamıştı. Törpü Yeliz karakterine hayat veren güzel oyuncu daha sonra Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak karşımıza çıktı. Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Ünlü oyuncuyu şimdilerde Instagram'da 1.8 milyon kişi takip ediyor. Müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren Gökçe Bahadır, yeni yaşını kutladı. Gökçe Bahadır'ın doğum günü dilekleri sosyal medyada gündem oldu. İşte merak edenler için Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı…