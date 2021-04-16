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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 16.04.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 09:36

Güzel oyuncu ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri 'le anılan Hande Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir geldi. 'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Hande Erçel'in "Kumsal esintisi, güneşin sıcak yüzü" dediği kıyafetlerinin değeri ! Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı …

Güzel oyuncu Hande Erçel ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Set dışında günlük hayatta da sık sık birlikte görüntülenen ile arasındaki aşk iddiası gündemdeyken güzel oyuncu yine giydiği kıyafetlerin fiyatlarıyla konuşuluyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

ile , İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülenmiş ve aşk sorularına verdikleri yanıtlarla kafaları karıştırmışlardı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Sık sık gündeme aşk iddialarıyla gelen ikiliden giydiği kıyafetlerle de çok konuşuluyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Sosyal medyayı aktif kullanan genç oyuncu yeni pozları ile yine yaktı geçti.

Güzel oyuncu Hande Erçel ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Toprak tonlarındaki şıklığı ile beğeni toplayan "Kumsal esintisi, güneşin sıcak yüzü... " dedi güzelliğiyle nefes kesti.

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