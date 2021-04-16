Güzel oyuncu Hande Erçel ne giyse sosyal medyada olay oluyor! Kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel, ilgi odağı oldu. 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Hande Erçel'in "Kumsal esintisi, güneşin sıcak yüzü" dediği kıyafetlerinin değeri dudak uçuklattı! Güzelliğiyle göz kamaştıran ünlü oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı …