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Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Sezen'den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...
Giriş Tarihi: 20.09.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 15:15

Güzel oyuncu Melis Sezen'den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...

Son dönemde yer aldığı "Sadakatsiz" dizisindeki 'Derin' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, adından sık sık söz ettiriyor. Paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Sezen, özel yaşantısıyla da merak konusu oluyor. Yükselen yıldızıyla birlikte rol aldığı dizi ve filmlerden hatrı sayılır bir kazanç elde eden ünlü oyuncu, kendisini ödüllendirdi. Reklamdan kazandığı parayla kendisine lüks bir araç alan Melis Sezen, yeni oyuncağına servet ödedi!

Güzel oyuncu Melis Sezen’den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...

Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, Türkiye'nin en önemli, dünyanın ise sayılı telefon operatörleri arasında yer alan iletişim şirketi ile geçtiğimiz günlerde reklam anlaşması imzalamıştı.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...

Dizilerden kazandıklarının yanına reklam gelirini de ekleyen Melis Sezen, kendisini ödüllendirdi.

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Güzel oyuncu Melis Sezen’den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...

Takvim'in haberine göre; güzel oyuncu buradan kazandığı parayla ayaklarını yerden kesti.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...

SERVET ÖDEDİ

Genç yıldızlar arasında gerek oyunculuğu gerekse mütevazılığı ile en dikkat çeken isim olan Melis Sezen, kendisine 2021 model C kasa bir Mercedes satın almış.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...

Yeni arabası için kesenin ağzını açan Melis Sezen, 1 milyon liradan fazla bir para ödemiş.

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