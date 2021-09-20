Giriş Tarihi: 20.09.2021 15:11Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 15:15
Güzel oyuncu Melis Sezen'den kendisine milyonluk ödül! Yeni oyuncağına servet ödedi...
Son dönemde yer aldığı "Sadakatsiz" dizisindeki 'Derin' karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melis Sezen, adından sık sık söz ettiriyor. Paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Sezen, özel yaşantısıyla da merak konusu oluyor. Yükselen yıldızıyla birlikte rol aldığı dizi ve filmlerden hatrı sayılır bir kazanç elde eden ünlü oyuncu, kendisini ödüllendirdi. Reklamdan kazandığı parayla kendisine lüks bir araç alan Melis Sezen, yeni oyuncağına servet ödedi!