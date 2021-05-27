Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade tekne pozu ile büyüledi! Rol arkadaşları ile mavi tura çıkan Nesrin Cavadzade'den bikini şov!

Havaların ısınmasıyla kendini tatile atan ünlü isimlerden Nesrin Cavadzade bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nesrin Cavadzade'yi Instagram'da 2.6 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade rol arkadaşları Eda Ece ve Gülenay Kalkan ile tekne turuna çıktı. Teknede bikinisi ile poz veren Nesrin Cavadzade güzelliğiyle büyüledi. Doğal güzelliğine oldukça güvenen ve sık sık sıfır makyaj hali ile paylaşımda bulunan Nesrin Cavadzade'nin makyajsız hali övgüleri topladı. İşte Nesrin Cavadzade'nin bikinili tekne pozu...