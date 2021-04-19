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Haberler Galeri Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:49

Güzel oyuncu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Ünlü oyuncu , uzun zaman sonra '' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Daha önce dizisinde rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun hayatını araştıranlar daha önceki mesleğinin ne olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Kızı ile sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun doğal halleri de takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. İşte Nur Fettahoğlu'nun ilgi odağı olan hayatı ve herkesi şaşırtan mesleği…

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!

dizisinde rolüyle hafızalarımıza kazıdığımız şu sıralar '' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Nur Fettaoğlu'nun gerçek mesleğini biliyor musunuz?

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!

verdiği bir röportajda "Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" demişti.

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Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!

12 Kasım 1980'de Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun beş çocuğundan biri olarak Duisburg, Almanya'da doğdu.

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Baba tarafından Arnavut kökenli Giritli, anne tarafından ise Kosovalı Arnavut olan aile üyeleri Rize'ye göç etti.

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu sosyal medyada gündem oldu! Gerçek mesleğini duyanlar şoke oluyor!

Sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun olan Nur, çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra, özel bir kanalda borsa spikerliği yapmaya başladı.

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