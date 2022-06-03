Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:57
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
12:03
Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral'dan bacak şov! "Bensu su su suuuu"
Bensu Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral geçtiğimiz günlerde oğlu Ali'yi kucağını almıştı. Bensu Soral da, sosyal medya hesabından yeğeniyle ilk karesini yayınlayarak, teyzeliğini ilan etmişti. İlk kez teyzelik heyecanı yaşayan Bensu Soral, pembeler içinde tekneden peş peşe yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı. 30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Bensu Soral'ın kendisine hayran bıraktığı son paylaşımları...