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Haberler Galeri Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral'dan bacak şov! "Bensu su su suuuu"
Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 12:03

Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral'dan bacak şov! "Bensu su su suuuu"

Bensu Soral'ın kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral geçtiğimiz günlerde oğlu Ali'yi kucağını almıştı. Bensu Soral da, sosyal medya hesabından yeğeniyle ilk karesini yayınlayarak, teyzeliğini ilan etmişti. İlk kez teyzelik heyecanı yaşayan Bensu Soral, pembeler içinde tekneden peş peşe yeni pozlarını hayranlarıyla paylaştı. 30 yaşındaki güzel oyuncunun fotoğraflarına ise takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Bensu Soral'ın kendisine hayran bıraktığı son paylaşımları...

Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral’dan bacak şov! Bensu su su suuuu

Güzel oyuncu Bensu Soral, hem kariyeriyle hem de özel hayatırla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü isimlerden. Eşi Hakan baş ile boşanmanın eşiğinden dönen güzel oyuncu ilk kez teyze oldu. Yeğeni Ali ile bir karesini paylaşan ünlü isme 'Bebek kucağına çok yakıştı' yorumları yapıldı.Güzelliğiyle de baş döndüren Bensu Soral, son olarak tekneden pozlarını yayınladı.

Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral’dan bacak şov! Bensu su su suuuu

Başrolünde yer aldığı 'Cam Tavanlar' dizisi sekiz bölümde final yapan Bensu Soral, iş insanı eşi Hakan Baş geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral’dan bacak şov! Bensu su su suuuu

Evliliğinde sorun yaşayan Bensu Soral'ın çocuk yapma konusunda krizler yaşandığı iddia edilmişti. Anneliğe hazır olmadığını söyleyen ve kariyerini tercih eden Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evleri ayırdığı ileri sürülmüştü.

Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral’dan bacak şov! Bensu su su suuuu

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Bensu Soral ile Hakan Baş, boşanma kararı aldıkları yönünde çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral’dan bacak şov! Bensu su su suuuu

Evliliğindeki krizleri atlatan Bensu Soral'ın, meslektaşı İsmail Demirci ile evli olan ablası Hande Soral doğum yaptı. İlk kez teyze olan Bensu Soral, yeğeniyle çektirdiği pozunu yayınlamıştı.

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