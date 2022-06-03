Güzel oyuncu pembeler içinde paylaştı! Bensu Soral'dan bacak şov! "Bensu su su suuuu"

Güzel oyuncu Bensu Soral, hem kariyeriyle hem de özel hayatırla magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü isimlerden. Eşi Hakan baş ile boşanmanın eşiğinden dönen güzel oyuncu ilk kez teyze oldu. Yeğeni Ali ile bir karesini paylaşan ünlü isme 'Bebek kucağına çok yakıştı' yorumları yapıldı.Güzelliğiyle de baş döndüren Bensu Soral, son olarak tekneden pozlarını yayınladı.