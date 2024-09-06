Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
08:25
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü!
Dijital platformda yayınlanan Zeytin Ağacı, Yarın Yokmuş Gibi dizileri ile yakın zamanda izleyici ile buluşan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dillere destan olan Tuba Büyüküstün aynı zamanda oldukça ilgili bir anne. Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak ile paylaşımları ilgi ile takip edinle Tuba Büyüküstün övgüleri topluyor. İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...