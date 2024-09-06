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Haberler Galeri Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü!
Giriş Tarihi: 06.09.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 08:25

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü!

Dijital platformda yayınlanan Zeytin Ağacı, Yarın Yokmuş Gibi dizileri ile yakın zamanda izleyici ile buluşan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dillere destan olan Tuba Büyüküstün aynı zamanda oldukça ilgili bir anne. Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak ile paylaşımları ilgi ile takip edinle Tuba Büyüküstün övgüleri topluyor. İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’ün kızlarının babası da çok ünlü!

Sosyal medyanın merak ettiği isimlerden Tuba Büyüküstün, hayranlarının markajında...

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’ün kızlarının babası da çok ünlü!

Güzelliği ve oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’ün kızlarının babası da çok ünlü!

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda hayranlarıyla kızlarının doğum gününden eğlenceli karelerini paylaşmıştı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’ün kızlarının babası da çok ünlü!

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu!

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Tuba Büyüküstün’ün kızlarının babası da çok ünlü!

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün son pozları da ilgi odağı oldu.

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