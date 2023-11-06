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Haberler Galeri Güzel oyuncu Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıktı! Şerif Sezer'in oyuncu kızı Aldatmak dizisinde!
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 10:11

Güzel oyuncu Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı çıktı! Şerif Sezer'in oyuncu kızı Aldatmak dizisinde!

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Şerif Sezer son olarak Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı olarak gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 76 yaşındaki Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı 5 yıl sonra Aldatmak dizisi ile ekrana dönüyor. Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna Aldatmak dizisine konuk oluyor...

Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıktı! Şerif Sezer’in oyuncu kızı Aldatmak dizisinde!

Usta oyuncu Şerif Sezer'in son paylaşımında güzel oyuncuyu görenler çok şaşırdı. Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sının kızı da meğer ünlü bir oyuncuymuş! Özel hayatı ile merak konusu olan Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı ağızları açık bıraktı.

Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıktı! Şerif Sezer’in oyuncu kızı Aldatmak dizisinde!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi senaryosu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

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Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıktı! Şerif Sezer’in oyuncu kızı Aldatmak dizisinde!

Yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in başrolünü Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıktı! Şerif Sezer’in oyuncu kızı Aldatmak dizisinde!

Usta isimleri kadrosunda barındıran dizinin oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu.

Güzel oyuncu Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sı Şerif Sezer’in kızı çıktı! Şerif Sezer’in oyuncu kızı Aldatmak dizisinde!

Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer.

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