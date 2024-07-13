Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...

AĞAOĞLU AİLESİNE YENİ GELİN! Son olarak atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda rol alan güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer'den mutlu haber geldi... Acı Hayat, Asi, İnadına Aşk, Sakarya Fırat ve Ateş Kuşları gibi birçok projeden tanıdığımız oyuncu Yeşim Dalgıçer, iki yıldır birliktelik yaşadığı Hakkı Ağaoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında sade bir törenle yüzük takan Yeşim Dalgıçer ile Hakkı Ağaoğlu çifti nişan karelerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Ağaoğlu ailesinin müstakbel gelini Yeşim Dalgıçer'in nişan kareleri... Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı olan Hakkı Ağaoğlu'yla iki yıldır aşk yaşayan Yeşim Dalgıçer, nişanda oldukça zarif beyaz bir elbise giydi. Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, yeğeni Hakkı Ağaoğlu adına Yeşim Dalgıçer'i ailesinden istedi. Yeşim Dalgıçer kimdir? 14 Ağustos 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim basamaklarınıda İstanbul'da tamamlayan Yeşim Dalgıçer İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Üniversite eğitimi sırasında ajansa yazılarak oyunculuk hayatına başlayan güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer 1997 yılından bu yana aktiftir. Özellikle 1998 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Affet Bizi Hocam dizisi ile ün kazanmıştır. Ardından İnadına Aşk dizisinde canlandırdığı Leyla Aksoy karakteri ile kariyerinde yükseliş kazanmıştır.