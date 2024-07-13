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Haberler Galeri Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:33

Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...

Acı Hayat, Asi, İnadına Aşk, Sakarya Fırat ve son olarak Ateş Kuşları gibi birçok projede rol alan oyuncu Yeşim Dalgıçer, iki yıldır birliktelik yaşadığı Hakkı Ağaoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında sade bir törenle yüzük takan Yeşim Dalgıçer ile Hakkı Ağaoğlu çifti nişan karelerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Ağaoğlu ailesinin müstakbel gelini Yeşim Dalgıçer'in nişan kareleri...

Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...

AĞAOĞLU AİLESİNE YENİ GELİN!

Son olarak atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda rol alan güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer'den mutlu haber geldi...

Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...

Acı Hayat, Asi, İnadına Aşk, Sakarya Fırat ve Ateş Kuşları gibi birçok projeden tanıdığımız oyuncu Yeşim Dalgıçer, iki yıldır birliktelik yaşadığı Hakkı Ağaoğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı.

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Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...

Aile arasında sade bir törenle yüzük takan Yeşim Dalgıçer ile Hakkı Ağaoğlu çifti nişan karelerini sosyal medyadan paylaştı.

Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...

İşte Ağaoğlu ailesinin müstakbel gelini Yeşim Dalgıçer'in nişan kareleri...

Güzel oyuncu Yeşim Dalgıçer evlilik yolunda ilk adımı attı! Ağaoğlu ailesine gelin oluyor! İşte nişandan kareler...

Ağaoğlu Enerji Grubu Başkanı olan Hakkı Ağaoğlu'yla iki yıldır aşk yaşayan Yeşim Dalgıçer, nişanda oldukça zarif beyaz bir elbise giydi.

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