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Haberler Galeri Güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... Sibel Can yeni pozları ile genç kızlara taş çıkardı!

Güzel şarkıcı 'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi... Sibel Can yeni pozları ile genç kızlara taş çıkardı!

Uzun bir aradan geçtiğimiz haftalarda 'in prohramında ekranlarda boy gösteren güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Adeta yıllara meydan okuyan sanatçı Sibel Can sesi ile izleyiciyi mest ederken görüntüsüyle de beğeni toplamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan Sibel Can'dan ardı ardına yeni pozlar geldi. Sibel Can'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi. Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında başı çekti. Peki güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran ?

Giriş Tarihi: 13.01.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 11:42
Güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can yeni pozları ile genç kızlara taş çıkardı!

Uzun bir aradan geçtiğimiz haftalarda 'in prohramında ekranlarda boy gösteren güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

Güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can yeni pozları ile genç kızlara taş çıkardı!

Adeta yıllara meydan okuyan sanatçı sesi ile izleyiciyi mest ederken görüntüsüyle de beğeni toplamıştı.

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Güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can yeni pozları ile genç kızlara taş çıkardı!

Sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan 'dan ardı ardına yeni pozlar geldi.

Güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can yeni pozları ile genç kızlara taş çıkardı!

'ı görenler "10 yılda 20 yaş gençleşmiş" demeden edemedi.

Güzel şarkıcı Sibel Can'ı görenler 10 yılda 20 yaş gençleşmiş demeden edemedi... Sibel Can yeni pozları ile genç kızlara taş çıkardı!

Sosyal medyada en çok merak edilenler arasında 'ın yaşı başı çekti.

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