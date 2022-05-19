Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:57

Güzelliği dudak ısırttı! Burcu Özberk kırmızı bikinisi ile kumlarda uçurtma uçurdu! "Utanır insan böyle güzel olmaya"

Burcu Özberk tatil pozlarına yenilerini ekledi. Kumlarda bikinisiyle uçurtma uçuran Burcu Özberk sosyal medyayı salladı! Yer aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Burcu Özberk'in oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk'i sosyal medyada 9 milyon kişi takip ediyor. Burcu Özberk'in paylaşımları da ilgi odağı oluyor. Sempatik tavırlarıyla kendini sevdiren oyuncu Burcu Özberk son olarak Bali tatiline çıkmıştı. Tatil pozları ile mest eden Burcu Özberk cüretkar halleri ile sosyal medyada trend olmuştu. Güzel oyuncu şimdi de kırmızı bikinisi ile yeni pozlarını paylaştı. Sıcak kumlarda bikinisi ile uçurtma uçuran Burcu Özberk'e yorum yağdı. İşte güzelliğiyle parmak ısırtan Burcu Özberk'in bikinili halleri...