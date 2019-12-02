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  • Güzelliğiyle büyüleyen ünlü model Adriana Lima'nın bir de annesini görün! İşte Adriana Lima'nın annesi...

Güzelliğiyle büyüleyen 'nın bir de annesini görün! İşte ...

Güzelliği ve düzgün fiziği ile dünyayı kendine hayran bırakan geçtiğimiz günlerde hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı. Sarı bir peruk takan Adriana Lima'nın sarışın hali sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Güzel model Adriana Lima'nın sarı saçlı hali ile kendini benzettiği isim ise yayınlandığı dönem milyonları ekran karşısına kilitleyen dizisinin oyuncusu Emilia Clarke, hayat verdiği Khaleesi karakteriydi. hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına kısa süreli bir şok yaşatan Adriana Lima'ya sarışın olmak da yakıştı. Moda dünyasının gözde isimlerinden dünyaca ünlü isim Adriana Lima son dönemde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun sebebi ise Adriana Lima'nın son iki birlikteliğini yaşadığı erkeklerin Türk olması... 38 yaşındaki güzel model Adriana Lima hakkında neredeyse her şey merak konusu... Adriana Lima ile ilgili merak edilenlerden biri de annesi. Güzelliği dillere destan acaba ona benziyor mu? İşte Adriana Lima'nın annesi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 02.12.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 15:30
Güzelliğiyle büyüleyen ünlü model Adriana Lima'nın bir de annesini görün! İşte Adriana Lima'nın annesi...

Güzelliği ve düzgün fiziği ile dünyayı kendine hayran bırakan geçtiğimiz günlerde hayranlarına büyük bir sürpriz yapmıştı. Sarı bir peruk takan Adriana Lima'nın sarışın hali sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Güzel model Adriana Lima'nın sarı saçlı hali ile kendini benzettiği isim ise yayınlandığı dönem milyonları ekran karşısına kilitleyen dizisinin oyuncusu Emilia Clarke, hayat verdiği Khaleesi karakteriydi. hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına kısa süreli bir şok yaşatan Adriana Lima'ya sarışın olmak da yakıştı. Moda dünyasının gözde isimlerinden dünyaca ünlü isim Adriana Lima son dönemde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun sebebi ise Adriana Lima'nın son iki birlikteliğini yaşadığı erkeklerin Türk olması... 38 yaşındaki güzel model Adriana Lima hakkında neredeyse her şey merak konusu... Adriana Lima ile ilgili merak edilenlerden biri de annesi. Güzelliği dillere destan acaba ona benziyor mu? İşte Adriana Lima'nın annesi ve sizin için derlediğimiz ...

Güzelliğiyle büyüleyen ünlü model Adriana Lima'nın bir de annesini görün! İşte Adriana Lima'nın annesi...
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