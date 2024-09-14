Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bülent Ersoy'dan ağır eleştiri! "Erkek suratlı ama...”

Demet Akalın da İdil Bilgen için 'Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' demişti.