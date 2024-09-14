Giriş Tarihi: 14.09.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
13:02
Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bülent Ersoy'dan ağır eleştiri! "Erkek suratlı ama...”
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen İdil Bilgen'in birinciliği sosyal medyada günlerdir büyük polemiğe neden oldu. Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in seçilmesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bir kısım takipçi Bilgen'i güzel bulurken diğer bir taraf ağır eleştirilerde bulunuyor. Bazı ünlü isimler de Türkiye güzelini eleştirdi. Sert eleştirilerden biri de Diva'dan geldi. Bülent Ersoy da İdil Bilgen'in 'erkeksi' olduğunu dile getirdi.