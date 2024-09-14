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Haberler Galeri Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bülent Ersoy'dan ağır eleştiri! "Erkek suratlı ama...”
Giriş Tarihi: 14.09.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:02

Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'e Bülent Ersoy'dan ağır eleştiri! "Erkek suratlı ama...”

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen İdil Bilgen'in birinciliği sosyal medyada günlerdir büyük polemiğe neden oldu. Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in seçilmesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Bir kısım takipçi Bilgen'i güzel bulurken diğer bir taraf ağır eleştirilerde bulunuyor. Bazı ünlü isimler de Türkiye güzelini eleştirdi. Sert eleştirilerden biri de Diva'dan geldi. Bülent Ersoy da İdil Bilgen'in 'erkeksi' olduğunu dile getirdi.

Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Bülent Ersoy’dan ağır eleştiri! Erkek suratlı ama...

Miss Turkey 2024 birincisi olan İdil Bilgen, sosyal medyanın dilinden düşmüyor. İdil Bilgen'in birinciliği birçok ünlü ismi ve sosyal medya takipçilerini memnun etmedi.

Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Bülent Ersoy’dan ağır eleştiri! Erkek suratlı ama...

Miss Turkey 2024 birincisi 24 yaşındaki İdil Bilgen'e 'Şabaniye' gibi ağır yorumlar yapıldı.

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Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Bülent Ersoy’dan ağır eleştiri! Erkek suratlı ama...

Birçok ünlü isimden İdil Bilgen'e destek mesajları gelirken, Demet Akalın, Ahmet Çakar gibi isimler de ağır eleştiriler geldi.

Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Bülent Ersoy’dan ağır eleştiri! Erkek suratlı ama...

"ERKEK SURATLI"

Ağır eleştirilerden biri de ünlü sanatçı Bülent Ersoy'dan geldi. Akif Yaman'ın sorularını yanıtlayan Ersoy, İdil Bilgen'i çok sert eleştirdi. Şabaniye benzetmesi yapan Ersoy, "Bu şimdi güzel mi? Bu çocuk biraz erkek suratlı gibi. Şabaniye gibi ama genç çocuk, kırmayalım üzmeyelim. Ama biraz hatları erkeksi" dedi.

Güzellik polemiğine Diva’da katıldı! Miss Turkey birincisi İdil Bilgen’e Bülent Ersoy’dan ağır eleştiri! Erkek suratlı ama...

Demet Akalın da İdil Bilgen için 'Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini. Çok istiyormuş birinci olmak. Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması kayırma yarışması değil' demişti.

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