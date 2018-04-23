Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Victoria's Secret mankenleri, her zaman zayıf, sağlıklı ve güzel görünmelerinin nasıl olduğunu açıkladılar. Cilt bakımından vücut bakımına birçok güzellik sırrı paylaşan mankenler, güzel ve zayıf kalmalarının yöntemlerini sıraladılar. İşte Victoria's Secret meleklerinin güzellik yöntemleri... Mutlaka pilates yapın. Pilates sonrası masaj yaptırın. Proteinli içecekler tercih edin. Squat ve ağırlık kaldırma meleklerin en çok tercih ettiği spor yöntemleri... Vücudunuzu mutlaka nemlendirin. Cilt güzelliği makyajınızı silmeden yatağa girmeyin. Detoks yapmayı unutmayın.