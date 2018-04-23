Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Giriş Tarihi: 23.04.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 16:46
  • 1
  • 64
Güzelliklerini bu yönteme borçlular
Güzelliklerini bu yönteme borçlular

mankenleri, her zaman zayıf, sağlıklı ve güzel görünmelerinin nasıl olduğunu açıkladılar. Cilt bakımından vücut bakımına birçok güzellik sırrı paylaşan mankenler, güzel ve zayıf kalmalarının yöntemlerini sıraladılar. İşte Victoria's Secret meleklerinin güzellik yöntemleri...

  • 2
  • 64
Güzelliklerini bu yönteme borçlular
Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Mutlaka pilates yapın. Pilates sonrası masaj yaptırın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 64
Güzelliklerini bu yönteme borçlular
Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Proteinli içecekler tercih edin.

  • 4
  • 64
Güzelliklerini bu yönteme borçlular
Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Squat ve ağırlık kaldırma meleklerin en çok tercih ettiği spor yöntemleri...

  • 5
  • 64
Güzelliklerini bu yönteme borçlular
Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Vücudunuzu mutlaka nemlendirin.

  • 6
  • 64
Güzelliklerini bu yönteme borçlular
Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Cilt güzelliği makyajınızı silmeden yatağa girmeyin.

  • 7
  • 64
Güzelliklerini bu yönteme borçlular
Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Detoks yapmayı unutmayın.

BİZE ULAŞIN