Güzelliklerini bu yönteme borçlular

Victoria's Secret mankenleri, her zaman zayıf, sağlıklı ve güzel görünmelerinin nasıl olduğunu açıkladılar. Cilt bakımından vücut bakımına birçok güzellik sırrı paylaşan mankenler, güzel ve zayıf kalmalarının yöntemlerini sıraladılar. İşte Victoria's Secret meleklerinin güzellik yöntemleri...