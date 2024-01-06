Giriş Tarihi: 06.01.2024 06:47
Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'iydi... Afişe kızıp oyunculuğu bıraktı bakın şimdi ne yapıyor? İşte Cengiz Nezir'in son hali...
Usta oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü isim Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol almıştı. Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı ile yükseldiği kariyerini bir anda bırakarak farklı bir sektöre geçiş yapmıştı. Afişe kızarak oyunculuğu bırakan Cengiz Nezir'i şimdi gören tanıyamıyor. 66 yaşında olan Cengiz Nezir hakkındaki gerçekle sevenlerini şaşırtıyor. İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in son hali...