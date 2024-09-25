Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
13:45
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i son hali ile üzdü! Yeşilçam yıldızı şimdi tahta sandalye satıyor!
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor farklı oyuncu kadrosu ile serinin unutulmazlarından olmayı başarmıştı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran adeta sırra kadem basmıştı. Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i oyunculuğu bırakıp kendine bambaşka bir yol çizdi. Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran artık tahta sandalye yapıp satıyor... İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...