Giriş Tarihi: 03.09.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
14:45
Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü yakışıklısı Çalışkan Ahmet'iydi... Eşi de çok ünlü!
Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i, Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı, Ahmet Sezerel yer aldığı Perihan Abla, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Neşeli Günler gibi filmlerle de gönülleri fethetmişti. Peki 7'den 70'e herkesin Çalışkan Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Sezerel'in uzun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz? İşte ilk kez öğrenenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediği Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel'in oyuncu eşi...