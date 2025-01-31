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Haberler Galeri Hababam Sınıfı’nın Semra Öğretmen’i tanınmaz halde! Son hali görenleri üzdü! "Zaman çok acımasız"
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:08

Hababam Sınıfı’nın Semra Öğretmen’i tanınmaz halde! Son hali görenleri üzdü! "Zaman çok acımasız"

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar son haliyle merak konusu oldu. 66 yaşındaki Semra Özdamar'ı görenler "Zaman çok acımasız" dedirtti.

Hababam Sınıfı’nın Semra Öğretmen’i tanınmaz halde! Son hali görenleri üzdü! Zaman çok acımasız

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Hababam Sınıfı filminde "Semra hoca" karakterine hayat veren Semra Özdamar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

Hababam Sınıfı’nın Semra Öğretmen’i tanınmaz halde! Son hali görenleri üzdü! Zaman çok acımasız

Öğrenciler tarafından canından bezdirilen Semra Hoca'nın son hali yıllar acımamış dedirtti.

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Hababam Sınıfı’nın Semra Öğretmen’i tanınmaz halde! Son hali görenleri üzdü! Zaman çok acımasız

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Hababam Sınıfı’nın Semra Öğretmen’i tanınmaz halde! Son hali görenleri üzdü! Zaman çok acımasız

Şimdilerde 68 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın Semra Öğretmen’i tanınmaz halde! Son hali görenleri üzdü! Zaman çok acımasız

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi. Almanya'da yaşayan Özdamar, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.

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