Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...
Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...
Türk sinema tarihine damga vuran Hababam Sınıfı serisi hala hafızalardaki yerini koruyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Şener Şen gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı Tatilde filminde sınıfın dört kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar sonraki hali ise görenleri şaşırtı. İşte Hababam'ın güzel kızı Sevda rolüyle tanıdığımız Sevda Aktolga'nın son hali.
Giriş Tarihi: 24.05.2019
07:30
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019
08:08