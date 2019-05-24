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Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

Türk sinema tarihine damga vuran serisi hala hafızalardaki yerini koruyor. , Tarık Akan, , gibi usta isimlerin rol aldığı seri gerek oyunculuklar gerek ise senaryosuyla bir fenomen olmayı başardı. Hababam Sınıfı Tatilde filminde sınıfın dört kız öğrencisinden biri olan 'nın yıllar sonraki hali ise görenleri şaşırtı. İşte Hababam'ın güzel kızı Sevda rolüyle tanıdığımız Sevda Aktolga'nın son hali.

Giriş Tarihi: 24.05.2019 07:30 Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 08:08
Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

Herkes onu 'nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı.

Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

Ardından 'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazındı. Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle ise hayranlarını büyüledi. Kim mi o? .

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Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

'nın son halini merak ettiniz mi?

Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

İşte 'nın son hali...

Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, altı yıl boyunca 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide birlikte rol almıştı.

Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

İki yıldız yıllar sonra tekrar bir araya geldi.

Hababam'ın güzel öğrencisiydi! Yıllar sonraki hali...

Yeni imajı yüzünden gelen eleştirilerden çok sıkılan Adanalı dizisiyle ünlenen Tuğçe Özbudak,

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