Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…

Geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan sosyetik güzel Nazlı Kayı ve iş adamı Hacı Sabancı, önceki akşam İstanbul'da nikah töreni yaptı. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin ani vefatı nedeniyle ertelemişti. Önümüzdeki günlerde düğün yapacak olan çiftten Kayı'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Nazlı Kayı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı. Kayı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte sosyetik güzelin gelinliğinin fiyatı…