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Haberler Galeri Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…
Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 14:55

Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…

Geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan sosyetik güzel Nazlı Kayı ve iş adamı Hacı Sabancı, önceki akşam İstanbul'da nikah töreni yaptı. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, 3 Eylül tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin ani vefatı nedeniyle ertelemişti. Önümüzdeki günlerde düğün yapacak olan çiftten Kayı'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Nazlı Kayı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı. Kayı'nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte sosyetik güzelin gelinliğinin fiyatı…

Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…

Üç yıldır aşk yaşayan Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı çifti, önceki akşam nikah masasına oturdu. Önümüzdeki günlerde düğün yapacak olan çiftten Kayı'nın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Kayı'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olan gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…

Geçtiğimiz sene aralık ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, önceki akşam İstanbul'da nikah töreni yaptı.

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Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…

Milliyet'in haberine göre; Törene yakın çevrelerini davet eden çiftin, gelinlik ve damatlığı da en çok konuşulan konuların başında geldi.

Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…

Nazlı Kayı, nikah töreni için straplez tüy detaylı bir gelinlik tercih etti. Nazlı Kayı'nın nikah töreninde giydiği Oscar de la Renta imzalı gelinliğin yaklaşık fiyatı 12.000 dolar yani 107.720 TL olduğu iddia edildi.

Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Nazlı Kayı’nın gelinliğinin fiyatı dudak uçuklattı! Üç yıllık aşkta mutlu son…

Aşklarını göz önünde yaşayan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti, nikah töreninin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

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