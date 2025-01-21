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Haberler Galeri Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! “En uzun yatırım aracı” olarak mı görülüyor?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:45

Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! “En uzun yatırım aracı” olarak mı görülüyor?

Sosyetenin ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın Fatma D.'nin 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babası olduğu kesinleşti. Adli Tıp'ta yapılan DNA incelemesinde Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 minik Uzay'ın babası olduğu ortaya çıkınca yaşanan gelişmeler gündeme bomba gibi düştü. GÜNAYDIN yazarlarından Mevlüt Tezel ve Yüksel Aytuğ, Hacı Sabancı ile ilgili bugün dikkat çekici yazılarıyla ilgi topladı. İşte o yazılar ve Hacı Sabancı olayının detayları!

MEVLÜT TEZEL
YÜKSEL AYTUĞ
Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! En uzun yatırım aracı olarak mı görülüyor?

Adli Tıp'ta yapılan DNA incelemesinde Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 minik Uzay'ın babası olduğu ortaya çıktı.

Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! En uzun yatırım aracı olarak mı görülüyor?

Yaşanan gelişmelerin ardından; GÜNAYDIN yazarlarından Mevlüt Tezel ve Yüksel Aytuğ, Hacı Sabancı ile ilgili bugün dikkat çekici yazılarıyla ilgi topladı. İşte o yazılar ve Hacı Sabancı olayının detayları!

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Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! En uzun yatırım aracı olarak mı görülüyor?

GÜNAYDIN yazarlarından Yüksel Aytuğ'un o yazısı;

"Sen de mi Hacı Sabancı!

F.D. isimli kadın 2021 yılında doğurduğu Uzay isimli çocuğunun Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla dava açmıştı. Yapılan DNA testi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğu kesinleşti. Halen evli ve bir kız çocuk babası olan Sabancı'nın nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu.

Beni ise olayın içindeki bir ayrıntı daha çok ilgilendirdi. F.D. ile Hacı Sabancı Facebook'ta tanışıp daha sonra birlikte olarak tatillere filan gitmişler.

İşte bunu aklım bir türlü almadı. Türkiye'nin en zengin, en tanınmış ailesinin eğitimli ve yakışıklı veliahtı nasıl olur da çapkınlık yapmak ya da yeni insanlarla tanışmak için Facebook'u kullanma ihtiyacı hisseder?

Gel de buna bir cevap bul..."

Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! En uzun yatırım aracı olarak mı görülüyor?

GÜNAYDIN yazarlarından Mevlüt Tezel'in o yazısı;

UZAY NE OLACAK?

"F.D.'nin Uzay isimli çocuğunun DNA testiyle babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktı.

İddialar doğruysa Hacı Sabancı bu olayda bir değil, birçok hata yapmış.

Öte yandan Hacı çocuğu istememiş.

Uzay dünyaya gelmeyebilirdi de!

Evet, "Hacı da korunsaydı" diyebilirsiniz, haklısınız.

Ama günümüzde zengin erkeklerden çocuk sahibi olmanın yollarını gösteren sosyal medya hesapları bile var!

Bazıları bunu en karlı uzun yatırım aracı olarak görüyor.

Böyle de bir realite var!

Hep Hacı'yı konuşuyoruz ama Uzay ne olacak? "Şanslı çocuk" diyorlar ama bunu büyüdüğünde bir de ona sorun!"

Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! En uzun yatırım aracı olarak mı görülüyor?

Sosyetenin tanınmış isimlerinden ünlü iş insanı Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile hayatını birleştirdi. Evlilikleri devam eden Hacı Sabancı, Fatma D.'nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.

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