Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! “En uzun yatırım aracı” olarak mı görülüyor?

GÜNAYDIN yazarlarından Yüksel Aytuğ'un o yazısı;

"Sen de mi Hacı Sabancı!

F.D. isimli kadın 2021 yılında doğurduğu Uzay isimli çocuğunun Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla dava açmıştı. Yapılan DNA testi sonucunda çocuğun Hacı Sabancı'dan olduğu kesinleşti. Halen evli ve bir kız çocuk babası olan Sabancı'nın nasıl bir yol izleyeceği büyük bir merak konusu.

Beni ise olayın içindeki bir ayrıntı daha çok ilgilendirdi. F.D. ile Hacı Sabancı Facebook'ta tanışıp daha sonra birlikte olarak tatillere filan gitmişler.

İşte bunu aklım bir türlü almadı. Türkiye'nin en zengin, en tanınmış ailesinin eğitimli ve yakışıklı veliahtı nasıl olur da çapkınlık yapmak ya da yeni insanlarla tanışmak için Facebook'u kullanma ihtiyacı hisseder?

Gel de buna bir cevap bul..."