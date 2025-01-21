Hacı Sabancı’nın Uzay’ın babası olduğu ortaya çıkmıştı! “En uzun yatırım aracı” olarak mı görülüyor?

GÜNAYDIN yazarlarından Mevlüt Tezel'in o yazısı;
UZAY NE OLACAK?
"F.D.'nin Uzay isimli çocuğunun DNA testiyle babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktı.
İddialar doğruysa Hacı Sabancı bu olayda bir değil, birçok hata yapmış.
Öte yandan Hacı çocuğu istememiş.
Uzay dünyaya gelmeyebilirdi de!
Evet, "Hacı da korunsaydı" diyebilirsiniz, haklısınız.
Ama günümüzde zengin erkeklerden çocuk sahibi olmanın yollarını gösteren sosyal medya hesapları bile var!
Bazıları bunu en karlı uzun yatırım aracı olarak görüyor.
Böyle de bir realite var!
Hep Hacı'yı konuşuyoruz ama Uzay ne olacak? "Şanslı çocuk" diyorlar ama bunu büyüdüğünde bir de ona sorun!"