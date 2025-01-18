Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hacı Sabancı'ya "tweet" davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 13:15

Hacı Sabancı'ya "tweet" davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

İş adamı Hacı Sabancı ve youtuber Abdurrahman Uzun, Ümit Özdağ'ın attığı tweet (paylaşım) nedeniyle davalık oldu. İddiaya göre 2022'de Ümit Özdağ, Uzun'la ilgili hakaret içerikli bir paylaşım yaptı. Hacı Sabancı ise aradan 2 yıl geçtikten sonra söz konusu paylaşımı kendi hesabından yeniden yayınladı. Uzun, şikayetçi olunca savcılık, hakaret içeren paylaşımı yapan kadar, yeniden paylaşab kişinin de suçlu olduğunu belirterek Hacı Sabancı'nın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını vurguladı. Tarafların uzlaşamaması üzerine Sabancı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Hacı Sabancı’ya tweet davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesini kızdıracak bir hamle daha Hacı Sabancı'dan geldi. Gayrimeşru çocuk iddialarıyla gündemde olan Hacı Sabancı, şimdi de siyaset nedeniyle youtuber Abdurrahman Uzun ile davalık oldu.

Hacı Sabancı’ya tweet davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

KAVGA SEBEBİ ÜMİT ÖZDAĞ'IN "SOYTARI" PAYLAŞIMI

İddiaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7 Ağustos 2022 tarihinde X isimli sosyal medya platformunda Abdurrahman Uzun ile ilgili "Abdurrahman, çok şanslı adamsın. Seni programdan önce tanımıyordum. Eğer bu soytarılıklarını bilseydim sana cevap vermez, muz verir, fındık, fıstık atardım..." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hacı Sabancı’ya tweet davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

KENDİ HESABINDA PAYLAŞMIŞ

Aradan geçen iki senenin ardından iddiaya göre iş insanı Hacı Sabancı, 28 Şubat 2024 tarihinde Ümit Özdağ'ın attığı bu tweet'i yeniden kendi şahsi hesabında retweet (yeniden paylaşım) etti. Bunu gören Abdurrahman Uzun kolları sıvadı, Sabancıların veliahtının kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu ve Hacı Sabancı'dan şikayetçi oldu.

Hacı Sabancı’ya tweet davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

SAVCILIKTAN "RETWEET" VURGUSU

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık önemli tespitlerde bulundu. Savcılık, örnek Yargıtay kararlarında hakaret içeren tweet'in retweet edilmesi durumunda kamu davası açılması yönünde yeterli suç şüphesinin oluşacağının belirtildiğini açıkladı. Soruşturmaya konu sosyal medya paylaşımında yer alan ifadelerin eleştiri düzeyini ve ifade özgürlüğünü aştığını vurguladı.

Hacı Sabancı’ya tweet davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

SABANCI VELİAHTINA HAKARET DAVASI

Savcılık, tarafların uzlaşması için dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderse de sonuç yine olumsuz oldu. Abdurrahman Uzun ve şüpheli Hacı Sabancı arasında uzlaşma sağlanamadı.

SON DAKİKA