Hacı Sabancı'ya "tweet" davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

KENDİ HESABINDA PAYLAŞMIŞ

Aradan geçen iki senenin ardından iddiaya göre iş insanı Hacı Sabancı, 28 Şubat 2024 tarihinde Ümit Özdağ'ın attığı bu tweet'i yeniden kendi şahsi hesabında retweet (yeniden paylaşım) etti. Bunu gören Abdurrahman Uzun kolları sıvadı, Sabancıların veliahtının kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu ve Hacı Sabancı'dan şikayetçi oldu.