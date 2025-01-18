Giriş Tarihi: 18.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
13:15
Hacı Sabancı'ya "tweet" davası! Hakaret içerikli paylaşımı yeniden yayınladı, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi
İş adamı Hacı Sabancı ve youtuber Abdurrahman Uzun, Ümit Özdağ'ın attığı tweet (paylaşım) nedeniyle davalık oldu. İddiaya göre 2022'de Ümit Özdağ, Uzun'la ilgili hakaret içerikli bir paylaşım yaptı. Hacı Sabancı ise aradan 2 yıl geçtikten sonra söz konusu paylaşımı kendi hesabından yeniden yayınladı. Uzun, şikayetçi olunca savcılık, hakaret içeren paylaşımı yapan kadar, yeniden paylaşab kişinin de suçlu olduğunu belirterek Hacı Sabancı'nın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını vurguladı. Tarafların uzlaşamaması üzerine Sabancı hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.