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: Hiçbir şeyden korkmuyorum

geçen yıl Dubai'de yaptığı 'skydive' (paraşütlü atlama) görüntülerini dün Instagram'da paylaştı.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 11:45
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: Hiçbir şeyden korkmuyorum
Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

Geçtiğimiz yıl Dubai'de uçaktan paraşütle atlayan , adrenalin dolu anlarını dün instagram'da paylaştı. 32 yaşındaki popçu, cesaretini konuşturduğu paylaşımına da şu notu düştü:

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: Hiçbir şeyden korkmuyorum
Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

"Ben korkmaktan korkarım. Korku çok gereksiz bir duygu aslında, bence 'Korkarım' dediğiniz şey aklınızda oluşturduğunuz gerçek olmayan bir duygu...

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: Hiçbir şeyden korkmuyorum
Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

Çünkü "Ben yapamam korkarım." dediğimiz şey nedir? Daha hissetmeden görmeden 'Korkarım' demek bence hiç birimizin hayatında olmamalı.

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: Hiçbir şeyden korkmuyorum
Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

Ben Skydiving'ı uzun zamandır araştırıp merak etmiştim, nasıl bir şey, bu nasıl bir duygu acaba diye diye sonunda geçen yıl Dubai tatilimde Skydive yaptım!

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: Hiçbir şeyden korkmuyorum
Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

Hayatımda yaptığım en çılgın şeydi.

Ama bunu yapmamın arkasında kendim için bir neden vardı...

Ben hayatımda yaşadığım, hissettiğim korkularımdan uzaklaşmak, kurtulmak için yaptım.

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: Hiçbir şeyden korkmuyorum
Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

O helikopterden atladıktan sonra ben bu hayatta istediğim herşeyi başarırım kafama koyduktan ve korkmadıktan sonra dedim...

İyi ki de yapmışım, korkumla yüzleşip atlamışım.

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: Hiçbir şeyden korkmuyorum
Hadise: Hiçbir şeyden korkmuyorum

Eğer yapmayı düşünenler varsa size eşlik eden hoca kesinlikle önemli, atlamadan önce her şeyi detayca size anlatıyor, kendinizi emin ellerde hissettiriyor.

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