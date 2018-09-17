Hadise malları ablasına kaptırdı

Hadise, arasının bozuk olduğu kardeşlerini bir kalemde silmiş ve ablası Hülya Açıkgöz'e de kendisinin üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açmıştı. tüm bu yaşananların ardından Hadise'nin ablasına dava açmasının gerçek nedeni ortaya çıktı.