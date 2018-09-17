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ı ablasına kaptırdı

Giriş Tarihi: 17.09.2018 22:45 Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 22:48
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ı ablasına kaptırdı
Hadise malları ablasına kaptırdı

Kız yle küs olan 'nin para hesapları ters döndü.

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ı ablasına kaptırdı
Hadise malları ablasına kaptırdı

, arasının bozuk olduğu ni bir kalemde silmiş ve ablası Hülya Açıkgöz'e de kendisinin üzerinden haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dava açmıştı. tüm bu yaşananların ardından Hadise'nin ablasına dava açmasının gerçek nedeni ortaya çıktı.

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ı ablasına kaptırdı
Hadise malları ablasına kaptırdı

MALLAR ABLANIN ÜZERİNE

Belçika'da doğup büyüyen 33 yaşındaki şarkıcı Türkiye'de vergi ödememek için mal varlığını ablasının üzerine yapmıştı

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ı ablasına kaptırdı
Hadise malları ablasına kaptırdı

. Ancak Türkiye'de sadece tek bir kayıtlı mal varlığı bulunmayan 'nin hesapları tutmadı.

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ı ablasına kaptırdı
Hadise malları ablasına kaptırdı

Gayrimenkullerini ablasının üzerine yapan , araçlarını da ablasının menajerlik şirketinin üzerine yaptırmıştı. Böylece araçlarının yakıt masrafını da menajerlik şirketi karşılıyordu.

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ı ablasına kaptırdı
Hadise malları ablasına kaptırdı

HÜLYA MALLARI VERMEYE NİYETLİ DEĞİL

Tüm mal varlığı ablasının üzerine kayıtlı olan 'yi annesi 'ın nle ortak' diyerek uyardı. Bunun üzerine Hadise hesaplarının bozulduğunu anladı ve ablasına dava açtı.

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ı ablasına kaptırdı
Hadise malları ablasına kaptırdı

Ama iddialara göre abla Hülya Açıkgöz'ün ı geri vermeye niyeti yok.

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