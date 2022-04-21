Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’e jest! Mehmet Dinçerler’in yeni işine Hadise’den New York’ta reklam!

Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:56

15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlığında! Hint Okyanusu'nda popüler bir adada ya da Avrupa'nın ünlü bir şehrinde vuslata ermek isteyen ve Maldivler'den düğün mekanı keşfine başlayan Hadise ile nişanlısı geçen hafta da Milano'da yer baktı. Ünlü çift, Milano'dan New York'a geçti ancak düğün yeri bakmak için değil, iş için... New York'un ünlü bir pastanesini İstanbul'a getirmeye hazırlanan Mehmet Dinçerler, son görüşmeler için giderken nişanlısını da götürdü. Hadise, müstakbel eşinin anlaşma yaptığı pastanenin Manhattan'daki şubesinin önünde çektirdiği fotoğrafını Instagram'da paylaşarak reklamını yaptı.