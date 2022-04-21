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Haberler Galeri Hadise'den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e jest! Mehmet Dinçerler'in yeni işine Hadise'den New York'ta reklam!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:56

Hadise'den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler'e jest! Mehmet Dinçerler'in yeni işine Hadise'den New York'ta reklam!

15 Mart'ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlanan ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlığında! Hint Okyanusu'nda popüler bir adada ya da Avrupa'nın ünlü bir şehrinde vuslata ermek isteyen ve Maldivler'den düğün mekanı keşfine başlayan Hadise ile nişanlısı geçen hafta da Milano'da yer baktı. Ünlü çift, Milano'dan New York'a geçti ancak düğün yeri bakmak için değil, iş için... New York'un ünlü bir pastanesini İstanbul'a getirmeye hazırlanan Mehmet Dinçerler, son görüşmeler için giderken nişanlısını da götürdü. Hadise, müstakbel eşinin anlaşma yaptığı pastanenin Manhattan'daki şubesinin önünde çektirdiği fotoğrafını Instagram'da paylaşarak reklamını yaptı.

Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’e jest! Mehmet Dinçerler’in yeni işine Hadise’den New York’ta reklam!

Hadise ve Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’e jest! Mehmet Dinçerler’in yeni işine Hadise’den New York’ta reklam!

GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt bugünkü köşesinde ünlü çiftin New York ziyaretini yazdı.

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Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’e jest! Mehmet Dinçerler’in yeni işine Hadise’den New York’ta reklam!

Hint Okyanusu'nda popüler bir adada ya da Avrupa'nın ünlü bir şehrinde vuslata ermek isteyen ve Maldivler'den düğün mekanı keşfine başlayan Hadise ile nişanlısı geçen hafta da Milano'da yer baktı.

Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’e jest! Mehmet Dinçerler’in yeni işine Hadise’den New York’ta reklam!

Ünlü çift, Milano'dan New York'a geçti ancak düğün yeri bakmak için değil, iş için...

Hadise’den müstakbel eşi Mehmet Dinçerler’e jest! Mehmet Dinçerler’in yeni işine Hadise’den New York’ta reklam!

New York'un ünlü bir pastanesini İstanbul'a getirmeye hazırlanan Mehmet Dinçerler, son görüşmeler için giderken nişanlısını da götürdü.

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