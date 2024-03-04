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Haberler Galeri Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:10

Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!

Genç aşkıyla bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntüleri ortaya çıkan Hadise magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra ilk defa birerli görüntülenen Hadise için sonunda "aşk orucunu bozdu" yorumları yapılmıştı. 38 yaşındaki Hadise'nin Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği yakışıklının iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın olduğu öğrenilmişti. Mehmet Dinçerler, önceki gece Bebek'de gizemli bir güzelle görüntülendi. Akşam saatlerinde mekana gelen Dinçerler ve gizemli güzel, saatler gece yarısını geçtiğinde mekandan ayrıldı. İşte tüm detaylar…

Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!

Hadise, geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülenmişti. Şarkıcı Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, gecelere aktı. Ünlü iş insanı Bebek'te yeni aşkıyla yakalandı. Ancak gazetecileri gören ikili hızla mekandan uzaklaştı…

Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!

Popçu Hadise 2 yıl önce filmleri aratmayan bir evlilikle gündeme geldi. Sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra jet hızıyla gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı.

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Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!

İkili Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlendi. Ancak bu evlilik 5. ayda bitti.

Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!

Takvim'in haberine göre; İki isim bir daha yan yana gelmedi. Adlarını bile anmadı. Bu evlilikten sonra Hadise'nin adı farklı isimlerle anılsa da eski eşi pek ortalarda yoktu ta ki önceki geceye kadar...

Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!

Mehmet Dinçerler, önceki gece Bebek'de gizemli bir güzelle görüntülendi. Akşam saatlerinde mekana gelen Dinçerler ve gizemli güzel, saatler gece yarısını geçtiğinde mekandan ayrıldı.

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