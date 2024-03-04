Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
09:10
Hadise’den sonra Mehmet Dinçerler de yeni aşkıyla yakalandı! Yeni sevgilisiyle gecelere aktı!
Genç aşkıyla bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntüleri ortaya çıkan Hadise magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra ilk defa birerli görüntülenen Hadise için sonunda "aşk orucunu bozdu" yorumları yapılmıştı. 38 yaşındaki Hadise'nin Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendiği yakışıklının iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın olduğu öğrenilmişti. Mehmet Dinçerler, önceki gece Bebek'de gizemli bir güzelle görüntülendi. Akşam saatlerinde mekana gelen Dinçerler ve gizemli güzel, saatler gece yarısını geçtiğinde mekandan ayrıldı. İşte tüm detaylar…