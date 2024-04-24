Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:45

Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!

Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda gibi projelerde yer alan 23 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son olarak Deniz Can Aktaş ile 3.5 yıl boyunca olaylı bir ilişki yaşamıştı. Sancaktutan'ın özel hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sadri Alışık ile yeni bir birlikteliğe başlayan Hafsanur Sancaktutan'ın yüzü bir türlü gülmüyor. Sadri Alışık ve Hafsanur Sancaktutan'ın aşkı saman alevi gibi söndü.

Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!

Hafsanur Sancaktutan'ın yeni aşka yelken açtığı haberleri Mart ayında gündeme gelmişti.

Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncunun, Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!

Bir süredir birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin arkadaşlığı kısa sürdü.

Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!

GÖRÜŞMEYİ KESTİLER!

Başlarda iyi giden ve birbirleriyle görüşmekten büyük keyif alan Sancaktutan ve Alışık'ın aşkları çıkmaza girdi.

Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!

İkili, son dönemde görüşmeyi tamamen kesti. Cesur sahnelerle tanınan Sancaktutan aşk konusunda sorular gelince "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum" demişti.

SON DAKİKA