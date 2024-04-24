Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncunun, Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Sancaktutan'ın ailesinin kurduğu tiyatro ve kültür merkezini yöneten Alışık ile flört etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.