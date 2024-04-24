Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:45
Hafsanur Sancaktutan’ın aşkı saman alevi gibi söndü! Görüşmeyi kestiler!
Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda gibi projelerde yer alan 23 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son olarak Deniz Can Aktaş ile 3.5 yıl boyunca olaylı bir ilişki yaşamıştı. Sancaktutan'ın özel hayatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sadri Alışık ile yeni bir birlikteliğe başlayan Hafsanur Sancaktutan'ın yüzü bir türlü gülmüyor. Sadri Alışık ve Hafsanur Sancaktutan'ın aşkı saman alevi gibi söndü.