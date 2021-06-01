Hakan Hatipoğlu aşka geldi! Eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım

Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatioğlu, katıldıkları "Var Mısın Yok Musun" yarışması vesilesiyle tanışmış, programdan sonra hayatları değişmişti. Daha sonra "Survivor" yarışmasına katılan ve yarışmadan sonra evlilik kararı alan Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatioğlu, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden 'Lila' isminde bir kızları olan çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Hatipoğlu'nun eşine kurduğu duygusal cümleler dikkat çekti.