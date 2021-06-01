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Haberler Galeri Hakan Hatipoğlu aşka geldi! Eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım
Giriş Tarihi: 01.06.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 14:13

aşka geldi! Eşi 'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım

ile , katıldıkları "Var Mısın Yok Musun" yarışması vesilesiyle tanışmış, programdan sonra hayatları değişmişti. Daha sonra "" yarışmasına katılan ve yarışmadan sonra evlilik kararı alan Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatioğlu, 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden '' isminde bir kızları olan çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor. Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Hatipoğlu'nun eşine kurduğu duygusal cümleler dikkat çekti.

Hakan Hatipoğlu aşka geldi! Eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım

ile , katıldıkları "Var Mısın Yok Musun" yarışması vesilesiyle tanışmış, programdan sonra hayatları değişmişti.

Hakan Hatipoğlu aşka geldi! Eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım

Daha sonra "" yarışmasına katılan ve yarışmadan sonra evlilik kararı alan ile , 2011 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Hakan Hatipoğlu aşka geldi! Eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım

Evliliklerinden '' isminde bir kızları olan çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

Hakan Hatipoğlu aşka geldi! Eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım

Özellikle yarışmasıyla yıldızı parlayan , eşi 'nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Hakan Hatipoğlu aşka geldi! Eşi Gizem Hatioğlu'nun doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu'ndan duygusal paylaşım

Eşinin doğum gününü kutlayan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü;

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