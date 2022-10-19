Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!

"GERÇEKTEN KENDİNDEN ÖTE BİRİNİ SEVMEK..."

Gerçekten kendinden öte birini sevmek diye bir şey varsa hayatta, bunu ancak evladına karşı duyabilir insan, koşulsuz ve sınırsız. İtiraf ediyim eve ilk geldiğin günler şaşkındım, anlamlandıramadım tam olarak birçok şeyi. Güzel kokuyordun, ağlıyordun, gülüyordun ama ne zaman o gözlerini açıp yarı anlamlı bakmaya başladın, elini uzattın o çirkin burnuma, bir kaç ay sonra da baba baba dedin ya…

İşte o an ben hem baba oldum hem insan… Elini attın boynuma, emekledin yürüdün koştun sarıldın… Film şeridi gibi geçen bu anlar geride birer tatlı anı oldu bile. Şimdi ise tam bir baba kız olduk. Beraber vakit geçirip, geziyoruz, sohbet edebiliyoruz, çok eğleniyoruz inanamıyorum ve sen 4 yaşındasın.

Şimdi gelelim biraz da annene, güzel annene, merhametli, çalışkan ve iyi kalpli annene. Canım kızım en büyük dileğim onun gibi, bizler gibi olman. Biz annenle seni ahlaklı ve vicdanlı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, umarım kendi doğrularını, kendi kararlarını en doğru şekilde alabilmen için sana bir rehber olabiliriz…" ifadelerini kullandı.