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Haberler Galeri Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!
Giriş Tarihi: 19.10.2022 19:28 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 19:39

Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu yarışma sonrası mutlu birlikteliklerini 2011 yılında taçlandırdı. Evlendikten kısa bir süre sonra kızları Lila'ya kavuşan çift, bugün kızlarının doğum gününü kutladı. 4 yaşına giren Lila'nın doğum gününü kutlayan Hakan Hatipoğlu, duygusal sözleriyle takipçilerini duygulandırdı. İşte Hakan Hatipoğlu'nun o paylaşımı!

Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!

Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatioğlu, katıldıkları "Var Mısın Yok Musun" yarışması vesilesiyle tanıştı. Ünlü çift, programdan sonra 2011 yılında hayatlarını birleştirdi.

Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!

Bu mutlu evliliklerinden bir de Lila adında kızları olan çift, bugün kızlarının doğum gününü kutluyor.

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Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!

Hakan Hatipoğlu kızı Lila'n'ın doğum gününü yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!

"DELİLİK BU İŞ!"

Hatipoğlu, "Bugün biraz duygusalım… 19 Ekim 2018 canım kızımızı tam 4 sene önce kucağımıza aldığımız gün, bugün Lila'nın doğumgünü, aslında benim de doğum günüm.

Yeni hayatımın, daha merhametli, daha anlayışlı, empati kurabilen, aile, anne, baba ve evlat gibi kavramların derinliğini anlayabildiğim, sevginin gücünü kavrayabildiğim ilk gün. Offf kızım yazarken bile gözlerim doldu, pıt gözyaşım. Acayip bir şey bu anne-baba olmak.

Delilik bu iş. Sevginle delirttin bizi be kızım. ❤️

Hakan Hatipoğlu kızı Lila’nın doğum gününü bu duygusal sözlerle kutladı! Hakan Hatipoğlu: Delilik bu iş!

"GERÇEKTEN KENDİNDEN ÖTE BİRİNİ SEVMEK..."

Gerçekten kendinden öte birini sevmek diye bir şey varsa hayatta, bunu ancak evladına karşı duyabilir insan, koşulsuz ve sınırsız. İtiraf ediyim eve ilk geldiğin günler şaşkındım, anlamlandıramadım tam olarak birçok şeyi. Güzel kokuyordun, ağlıyordun, gülüyordun ama ne zaman o gözlerini açıp yarı anlamlı bakmaya başladın, elini uzattın o çirkin burnuma, bir kaç ay sonra da baba baba dedin ya…

İşte o an ben hem baba oldum hem insan… Elini attın boynuma, emekledin yürüdün koştun sarıldın… Film şeridi gibi geçen bu anlar geride birer tatlı anı oldu bile. Şimdi ise tam bir baba kız olduk. Beraber vakit geçirip, geziyoruz, sohbet edebiliyoruz, çok eğleniyoruz inanamıyorum ve sen 4 yaşındasın.

Şimdi gelelim biraz da annene, güzel annene, merhametli, çalışkan ve iyi kalpli annene. Canım kızım en büyük dileğim onun gibi, bizler gibi olman. Biz annenle seni ahlaklı ve vicdanlı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz, umarım kendi doğrularını, kendi kararlarını en doğru şekilde alabilmen için sana bir rehber olabiliriz…" ifadelerini kullandı.

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