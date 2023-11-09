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Haberler Galeri Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella'yı paylaştı gören 'tıpkı babası' dedi! "Gisella ne kadar büyüdü"
Giriş Tarihi: 09.11.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 11:29

Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella'yı paylaştı gören 'tıpkı babası' dedi! "Gisella ne kadar büyüdü"

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, sonrasında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Bu evliliğinden de Gisella Ural adından bir kızı olan Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden de Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu bulunuyor. Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural küçük kardeşi Gisella Ural'a olan düşkünlüğü ile biliniyor. Sosyal medya hesabından sık sık kız kardeşi Gisella'yı paylaşan Melisa Ural, bu kez kardeşini at binerken yayınladı. Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler 'tıpkı babası' demeden edemedi... İşte Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella Ural...

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella’yı paylaştı gören ’tıpkı babası’ dedi! Gisella ne kadar büyüdü

Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan ural'ın çocukları da aynı şekilde birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Özellikle Hakan ural'ın büyük kızı Melisa Ural, babasının ikinci evliliğinden olan küçük kardeşi Gisella'ya çok düşkün.

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella’yı paylaştı gören ’tıpkı babası’ dedi! Gisella ne kadar büyüdü

Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

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Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella’yı paylaştı gören ’tıpkı babası’ dedi! Gisella ne kadar büyüdü

Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural küçük kardeşi Gisella Ural'a olan düşkünlüğü ile biliniyor.

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella’yı paylaştı gören ’tıpkı babası’ dedi! Gisella ne kadar büyüdü

Sosyal medya hesabından sık sık kız kardeşi Gisella'yı paylaşan Melisa Ural, bu kez kardeşini at binerken yayınladı.

Hakan Ural’ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella’yı paylaştı gören ’tıpkı babası’ dedi! Gisella ne kadar büyüdü

Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler 'tıpkı babası' demeden edemedi...

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