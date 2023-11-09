Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural kız kardeşi Gisella'yı paylaştı gören 'tıpkı babası' dedi! "Gisella ne kadar büyüdü"

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural, sonrasında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Bu evliliğinden de Gisella Ural adından bir kızı olan Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliğinden de Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu bulunuyor. Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural küçük kardeşi Gisella Ural'a olan düşkünlüğü ile biliniyor. Sosyal medya hesabından sık sık kız kardeşi Gisella'yı paylaşan Melisa Ural, bu kez kardeşini at binerken yayınladı. Melisa Ural'ın kız kardeşi Gisella Ural'ı görenler 'tıpkı babası' demeden edemedi... İşte Hakan Ural'ın küçük kızı Gisella Ural...