Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Haksız kazanç elde ettiler" Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis'in 13 milyon TL'nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...
Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 06:59

"Haksız kazanç elde ettiler" Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis'in 13 milyon TL'nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...

Dün Günaydın'ın Zeynep Bastık ve Edis hakkında manşete taşıdığı '13 milyon liranın üstüne yattılar' haberi müzik dünyasını karıştırdı. Edis ve Bastık, Streetlife şirketinin yetkililerinin kendileri hakkındaki "Üç konser vermeleri karşılığında iki sanatçıya 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler" suçlamalarına yanıt verdi.

HAKAN UÇ
Haksız kazanç elde ettiler Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis’in 13 milyon TL’nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...

Dün Günaydın'ın Zeynep Bastık ve Edis hakkında manşete taşıdığı '13 milyon liranın üstüne yattılar' haberi müzik dünyasını karıştırdı. Edis ve Bastık, Streetlife şirketinin yetkililerinin kendileri hakkındaki "Üç konser vermeleri karşılığında iki sanatçıya 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler" suçlamalarına yanıt verdi.

Haksız kazanç elde ettiler Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis’in 13 milyon TL’nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...

Edis ve Bastık, "Streetlife ile sözleşme imzaladık. Ancak, konserler şirket tarafından birtakım bahane ve gerekçelerle 3 kez iptal edildi. İptaller nedeniyle imajımız ve itibarımız zedelendi. İddia edilen o bedel ise tarafımıza yatırılmadı sadece ön ödemeler ve konser öncesi avans ödemesi niteliğinde cüzi bir rakam gönderildi. Onlar da sözleşmeye uygun şekilde geri ödenmemiştir" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Haksız kazanç elde ettiler Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis’in 13 milyon TL’nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...

STREETLIFE'TAN YENİ AÇIKLAMA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER
STREETLIFE şirketi ise yeni bir açıklamayla Zeynep Bastık ve Edis'i suçladı: Edis ve Zeynep Bastık, konserlerini iptal ettiklerini, profesyonellikten uzak ve hukuka aykırı şekilde sosyal medya hesaplarından duyurmuştur.

Haksız kazanç elde ettiler Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis’in 13 milyon TL’nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...

Bu yüzden konser mekanlarına tazminatlar ödemek, bilet paralarını iade etmek zorunda kaldık. İki sanatçı hem bizi mağdur etmiş hem de aldıkları ücretleri iade etmeyerek haksız kazanç elde etmişlerdir.

Haksız kazanç elde ettiler Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis’in 13 milyon TL’nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...

NE OLMUŞTU?

Zeynep Bastık ve Edis'le 3 konserlik bir anlaşma yaptıklarını, 3 tane de konser afişi bastırdıklarını söyleyen Streetlife yetkilileri; iki şarkıcının teknik konuları gerekçe göstererek ve yeni tarih de vermeyerek konserlerini iptal ettiklerini belirtti.

SON DAKİKA