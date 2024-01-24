Giriş Tarihi: 24.01.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
06:59
"Haksız kazanç elde ettiler" Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis'in 13 milyon TL'nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...
Dün Günaydın'ın Zeynep Bastık ve Edis hakkında manşete taşıdığı '13 milyon liranın üstüne yattılar' haberi müzik dünyasını karıştırdı. Edis ve Bastık, Streetlife şirketinin yetkililerinin kendileri hakkındaki "Üç konser vermeleri karşılığında iki sanatçıya 400 bin Euro (yaklaşık 13 milyon TL) ödedik ama konsere çıkmadılar, parayı da iade etmediler" suçlamalarına yanıt verdi.