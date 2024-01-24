"Haksız kazanç elde ettiler" Şarkıcılar Zeynep Bastık ile Edis'in 13 milyon TL'nin üstüne yattıkları iddia edilmişti...

Edis ve Bastık, "Streetlife ile sözleşme imzaladık. Ancak, konserler şirket tarafından birtakım bahane ve gerekçelerle 3 kez iptal edildi. İptaller nedeniyle imajımız ve itibarımız zedelendi. İddia edilen o bedel ise tarafımıza yatırılmadı sadece ön ödemeler ve konser öncesi avans ödemesi niteliğinde cüzi bir rakam gönderildi. Onlar da sözleşmeye uygun şekilde geri ödenmemiştir" dedi.