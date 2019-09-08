Hale Caneroğlu: Önce şükret sonra umut et! Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı bakın şimdi ne yapıyor!

- Bir yıl önceki TEDX konuşmanızın başlangıcında şöyle bir ifadeniz var: "14 sene önce Gülse Birsel Avrupa Yakası'nın senaryosunu verdiğinde Yaprak karakterini reiki'ci, yoga yapan, enerji ve kişisel gelişim işlerine takık, vejetaryen olarak tanımlıyordu. Ben vejetaryen dışında diğerleri ne anlama geliyordu bilmiyordum " Şimdi hepsine hakimsiniz, nasıl oldu bu?

- Dizi öncesi tüm hayatımı sevilen, sayılan, ünlü bir oyuncu olmaya adamıştım. Bunun için ABD'ye gittim, orada yatılı bakıcılık yaptım, gece kulüplerinin vestiyerlerinde çalıştım, aç kaldım, güç bela eğitim aldım. Türkiye'ye döndüğümde ise evsizdim, bildiğiniz süründüm yani... Niye bunu istiyordum peki, çünkü takdir edilmek, değerli hissetmek ve herkesin saygısını kazanmaktı amacım. Bu başarıya ulaşınca mutlu olacağımı zannetmiştim. Dizi başladıktan sonra üç ay içinde sokakta yürüyemez hale gelmiştim, kızlar saçlarını Yaprak gibi boyatıyordu, dizideki tarzım ilham olmuştu bazılarına. Hayalimin ötesindeydim. Çok meşhur oldum ama hiç mutlu olmadım! İşte kişisel gelişim yolculuğum da böyle başladı...