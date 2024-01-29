Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan evinin kapılarını açtı. Alkan'ın evini görenler inanamadı. Evdeki o detaylar dikkat çekti. İşte Hamdi Alkan'ın dikkat çeken o evi! Evrim Akın ile Ev Gezmesi, son bölümünde yaptığı televizyon projeleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hamdi Alkan'ın evine konuk olmuştu...