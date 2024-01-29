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Haberler Galeri Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 16:31

Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...

Hamdi Alkan'ın sanat galerisi tadındaki evi gündem oldu. Ünlü oyuncunun buram buram tarih kokan evindeki o detaylar dikkat çekti. Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın evi adeta göz kamaştırdı. Usta oyuncunun sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan'ın da eşlik ettiği program eğlenceli anlara sahne oldu. Tarihi eserlere düşkünlüğü ile bilinen Alkan'ın kızıyla yaşadığı apartman dairesi, içine girer girmez sanat galerisindeymiş hissi yaratıyor…

Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan evinin kapılarını açtı. Alkan'ın evini görenler inanamadı. Evdeki o detaylar dikkat çekti. İşte Hamdi Alkan'ın dikkat çeken o evi! Evrim Akın ile Ev Gezmesi, son bölümünde yaptığı televizyon projeleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hamdi Alkan'ın evine konuk olmuştu...

Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...

Tarihi eserlere düşkünlüğü ile bilinen Alkan'ın kızıyla yaşadığı apartman dairesi, içine girer girmez sanat galerisindeymiş hissi yaratıyor...

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Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...

TABLO VE ANTİKA OBJELERLE SÜSLENMİŞ

Antrede boydan boya uzanan aynalı dolap, eve ayrı bir derinlik katıyor. Ünlü ismin neredeyse tüm duvarları tablo ve antika objelerle süslenmiş durumda.

Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...

Hamdi Alkan, Türk Dili'nde basılmış tiyatro oyunlarının neredeyse yüzde 99'unu evinde tutuyor. Sadece antre değil, evin her odasında tarihi objeler dikkat çekiyor.

Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...

Hamdi Alkan, 500 yıllık kitabın da bulunduğu koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

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