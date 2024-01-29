Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
16:31
Hamdi Alkan ile kızı Zeynep Alkan’ın muhteşem evi hayran bıraktı! Adeta sanat galerisi...
Hamdi Alkan'ın sanat galerisi tadındaki evi gündem oldu. Ünlü oyuncunun buram buram tarih kokan evindeki o detaylar dikkat çekti. Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın evi adeta göz kamaştırdı. Usta oyuncunun sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan'ın da eşlik ettiği program eğlenceli anlara sahne oldu. Tarihi eserlere düşkünlüğü ile bilinen Alkan'ın kızıyla yaşadığı apartman dairesi, içine girer girmez sanat galerisindeymiş hissi yaratıyor…