Giriş Tarihi: 26.02.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 08:27

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Selen Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Hamdi Alkan da bu sözleri sosyal medya sayfasına taşımıştı. Selen Görgüzel son olarak yıllar önceki fırtınalı bir aşk yaşadığı eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis ile görüntülendi. Uzun süre aşk yaşayan, yüzük takan sonrasında yollarını ayıran Selen Görgüzel ile Ertuğrul Bitlis yıllar sonra yeniden mi bir araya geliyor? İşte Selen Görgüzel ile eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis'in panik anları...