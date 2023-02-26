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Haberler Galeri Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!
Giriş Tarihi: 26.02.2023 08:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 08:27

Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Selen Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Hamdi Alkan da bu sözleri sosyal medya sayfasına taşımıştı. Selen Görgüzel son olarak yıllar önceki fırtınalı bir aşk yaşadığı eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis ile görüntülendi. Uzun süre aşk yaşayan, yüzük takan sonrasında yollarını ayıran Selen Görgüzel ile Ertuğrul Bitlis yıllar sonra yeniden mi bir araya geliyor? İşte Selen Görgüzel ile eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis'in panik anları...

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğine geçtiğimiz sene son veren Selen Görgüzel geçmişte fırtınalı aşk yaşadığı iş insanı Ertuğrul Bitlis ile fena yakalandı!

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Selen Görgüzel, "Karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız" demişti. Hamdi Alkan da bu sözleri sosyal medya sayfasına taşımıştı.

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Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel, Ocak ayının ilk günlerinde ise İstinyePark'da objektiflere takılmıştı. Öğle saatlerinde birlikte AVM'ye gelen Alkan ve Görgüzel, İstinye Pazarı katında bir mağazadan çıkarken görüntülenmişti.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN"

Bir anda karşılarında basın mensuplarını gören eski eşler, kısa süren şaşkınlığın ardından birlikte açıklama yapmıştı. "Arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın, annem ameliyat oldu. Hamdi Bey de sağ olsun eski kayınvalidesi için bana destek oluyor. Birkaç eksiğimiz var, onları alıp hastaneye annemin yanına gideceğiz" demişti.

Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel eski nişanlısına mı döndü? Fırtınalı aşk yaşamışlardı... Birlikte görüntülendiler!

Selen Görgüzel son olarak yıllar önceki fırtınalı bir aşk yaşadığı eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis ile görüntülendi.

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