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Haberler Galeri Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:44

Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Mutlu aile hayatıyla dikkat çeken Alişan'ın eşi Buse Varol, hamileyken 33 kilo almıştı. 34 yaşındaki Buse Varol, doğum sonrası eski formuna kavuşmuştu. Varol, fit fiziğinin sırrını açıkladı.

Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!

2018 yılından bu yana sürdürdükleri mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!

2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı.

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Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!

"SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM"

Alişan, geçtiğimiz günlerden tanışma yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Alişan, ''14 Kasım 2017'de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki.'' notunu düştü.

Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!

Son olarak bir programa katılan Buse Varol, hamileliliğinde aldığı 33 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!

''Yememe dikkat ettim, biliyorsun o dönem sağlıklı beslenme dönemine girdim.''

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