Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
15:44
Hamileyken 33 kilo almıştı! Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol bir deri bir kemik kaldı! Fit fiziğinin sırrını açıkladı!
Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılının mayıs ayında nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alan çift, 2021 yılında da ikinci çocukları Eliz'e kavuşmuşlardı. Mutlu aile hayatıyla dikkat çeken Alişan'ın eşi Buse Varol, hamileyken 33 kilo almıştı. 34 yaşındaki Buse Varol, doğum sonrası eski formuna kavuşmuştu. Varol, fit fiziğinin sırrını açıkladı.