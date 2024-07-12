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Haberler Galeri Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:20

Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!

Türk televizyonlarının unutulmaz magazin olaylarından olan Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgası hala hafızalarda. "Ne dedin sen?" dedikten sonra Hande Ataizi'ni tokatlayan Sevda Demirel geçtiğimiz yıl estetik sonrası Hande Ataizi'ne çok benzetilince çareyi yeniden bıçak altına yatmakta buldu. Sevda Demirel'in yeni yüzünü görenler gözlerine inanamadı...

Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!

Sevda Demirel denince akla gelen ilk isim hiç kuşkusuz Hande Ataizi oluyor... Yıllar önce Hande Ataizi ile Cem Davran'ın sunduğu 'İki Kere Kiki' programına konuk olan Sevda Demirel geceye damgasını vurmuştu...

Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!

Yıllar önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olan Sevda Demirel, sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmış ve ikilinin arasındaki gerginlik uzun süre devam etmişti.

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Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen ünlü ismin son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!

Sevda Demirel geçtiğimiz yıl estetik sonrası Hande Ataizi'ne çok benzetilince çareyi yeniden bıçak altına yatmakta buldu.

Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!

Sevda Demirel'in yeni yüzünü görenler gözlerine inanamadı...

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