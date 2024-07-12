Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
13:20
Hande Ataizi’ne benzetilmekten bıktı! Sevda Demirel yüzünü değiştirmek için bıçak altına yattı!
Türk televizyonlarının unutulmaz magazin olaylarından olan Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgası hala hafızalarda. "Ne dedin sen?" dedikten sonra Hande Ataizi'ni tokatlayan Sevda Demirel geçtiğimiz yıl estetik sonrası Hande Ataizi'ne çok benzetilince çareyi yeniden bıçak altına yatmakta buldu. Sevda Demirel'in yeni yüzünü görenler gözlerine inanamadı...