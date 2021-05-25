HaberlerGaleriHande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…
Giriş Tarihi: 24.05.2021 14:09Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 11:47
Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…
Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin, oynadıkları dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte Maldivler tatiline gitmişti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler kaçamağı günlerce konuşulmuştu. Hande Erçel, tatilde yaptığı paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu bu kez de siyah, derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta sosyal medyada şov yaptı. Hande Erçel paylaşımına 'Ada da olmak hem neşe hem hüzün gibi' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. Aynı zamanda ailesine çok bağlı olan ünlü oyuncu, sık sık yeğenini paylaşıyor. Son olarak, Aylin Mavi'nin köpeğine sarıldığı anları paylaşan oyuncu çok duygulandı.