Hande Erçel siyah derin dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti! Güzel oyuncu hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadı…

Son dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, hem kariyer hayatı hem de aşk hayatı ile sıkça gündeme geliyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alırken milyonlarca takipçisi de bulunuyor. Her paylaştığı fotoğraf milyonlarca beğeni alırken Hande Erçel'in son paylaşımı da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.