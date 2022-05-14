Giriş Tarihi: 14.05.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 10:37

Hande Erçel'e utandıran Kaan Yıldırım sorusu! Sevgilisinin adını duyunca gözlerinin içi güldü!

Son yılların parlayan yıldızı Hande Erçel paylaşımlarıyla ses getiriyor, özel hayatıyla gündemden düşmüyor... Rol aldığı dizide başrolü paylaştığı Kerem Bürsin ile bir süre dolu dizgin ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkisine nokta koymuştu. Çok geçmeden Hande Erçel'in adı, yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım ile anılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Kaan Yıldırım şimdilerde gönlünü Hande Erçel'e kaptırdı. Kaan Yıldırım ile Hande Erçel'in Londra sokaklarında birlikte görüntülenmesiyle ilişkinin belgelenmişti. Hande Erçel önceki gün Etiler'de, menajerlik şirketinin ofisinden çıkarken görüntülendi. Hande Erçel'e sevgilisi Kaan Yıldırım soruldu. İşte Hande Erçel'in aşk yanıtı...