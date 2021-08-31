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Haberler Galeri Hande Erçel'in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel'den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!
Giriş Tarihi: 31.08.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 11:08

Hande Erçel'in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel'den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin, magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alıyor. Aşkları Maldivler tatiliyle ortaya çıkan ünlü çift, tatil sonrası ilişkilerini gizlememişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, doludizgin birliktelik yaşıyor. Gözde ikilinin ilişkisi ise adım adım evliliğe gidiyor. Son olarak Gamze Erçel'den de bir Kerem Bürsin paylaşımı geldi. Erçel'den müstakbel eniştesiyle dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gamze Erçel'in "Sürpriz sonlu" notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.

Hande Erçel’in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel’den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin, magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Hande Erçel’in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel’den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!

Aşkları Maldivler tatiliyle ortaya çıkan ünlü çift, tatil sonrası ilişkilerini gizlememişti.

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Hande Erçel’in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel’den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, doludizgin birliktelik yaşıyor.

Hande Erçel’in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel’den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!

Gözde ikilinin ilişkisi ise adım adım evliliğe gidiyor.

Hande Erçel’in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel’den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!

Bu ilişkinin en büyük şahitlerinden biri ise Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel.

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