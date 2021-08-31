Hande Erçel’in aşkı Kerem Bürsin aileye girdi! Gamze Erçel’den sürpriz sonlu Kerem Bürsin paylaşımı!

Dizi aşkları gerçek olan oyuncu çift Hande Erçel ile Kerem Bürsin, magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alıyor. Aşkları Maldivler tatiliyle ortaya çıkan ünlü çift, tatil sonrası ilişkilerini gizlememişti. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, doludizgin birliktelik yaşıyor. Gözde ikilinin ilişkisi ise adım adım evliliğe gidiyor. Son olarak Gamze Erçel'den de bir Kerem Bürsin paylaşımı geldi. Erçel'den müstakbel eniştesiyle dikkat çeken bir paylaşım geldi. Gamze Erçel'in "Sürpriz sonlu" notuyla yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü.