Hande Erçel'in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! "Abartmasak mı?"

Giriş Tarihi: 07.05.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 11:39

"Sen Çal Kapımı" dizisindeki ilişkileri gerçeğe dönüşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Hande Erçel, biten ilişkisinin ardından gönlünü yine oyuncu olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. Londra sokaklarında ortaya çıkan fotoğraf karesiyle aşkları belgelenen ikili, şimdilerde doludizgin birliktelik yaşıyor. Hande Erçel ile birlikteliğiyle sosyal medyaya da yeniden hız veren Kaan Yıldırım, son olarak kaslarını sergilediği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncuya ünlü isimlerden yorum yağdı: Abartmasak mı? İşte Kaan Yıldırım'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...