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Haberler Galeri Hande Erçel'in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! "Abartmasak mı?"
Giriş Tarihi: 07.05.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 11:39

Hande Erçel'in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! "Abartmasak mı?"

"Sen Çal Kapımı" dizisindeki ilişkileri gerçeğe dönüşen Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Hande Erçel, biten ilişkisinin ardından gönlünü yine oyuncu olan Kaan Yıldırım'a kaptırdı. Londra sokaklarında ortaya çıkan fotoğraf karesiyle aşkları belgelenen ikili, şimdilerde doludizgin birliktelik yaşıyor. Hande Erçel ile birlikteliğiyle sosyal medyaya da yeniden hız veren Kaan Yıldırım, son olarak kaslarını sergilediği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncuya ünlü isimlerden yorum yağdı: Abartmasak mı? İşte Kaan Yıldırım'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...

Hande Erçel’in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! Abartmasak mı?

Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılığının üzerinden çok geçmeden oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Hande Erçel’in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! Abartmasak mı?

Güzel oyuncu, geçtiğimiz hafta Yıldırım ile Londra sokaklarında görüntülenmişti.

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Hande Erçel’in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! Abartmasak mı?

Erçel, önceki gün Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında sorulan sorulara "Her şey yolunda" diye cevap vererek beraberliği doğruladı.

Hande Erçel’in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! Abartmasak mı?

Erçel, Yıldırım'la yaptığı tatil için "Çok keyifliydi" dedi.

Hande Erçel’in yeni aşkı Kaan Yıldırım kaslarını sergiledi sosyal medya yıkıldı! Abartmasak mı?

Öte yandan; Aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ile gecelerde eğlenirken görüntülenmişti ama ikili aşk haberlerini yalanlamıştı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşkı belgelendi.

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