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Haberler Galeri Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!
Giriş Tarihi: 28.12.2021 21:20 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 21:20

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Bebekleri olacağını duyuran çift, dün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen ünlü çift, burada bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti!

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!

Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Ümit'i ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi.

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!

ÜNLÜ ÇİFTİN SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURAN O POZU!

Dad (baba) yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurdu. Bu poz, geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEDİLER

Ünlü çift, dün cinsiyet partisi düzenledi.

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti! | Video

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!

Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir araya gelen çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!

ÇİFTİN OĞLU OLACAK!

Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Çiftin oğlu olacak.

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