Hande Soral ve İsmail Demirci bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! İşte Hande Soral ve İsmail Demirci’nin bebeğinin cinsiyeti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ümit' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi. Mutluluklarıyla örnek çiftler arasında gösterilen Hande Soral ve İsmail Demirci, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Bebekleri olacağını duyuran çift, dün cinsiyet partisi düzenledi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle bir parti düzenleyen ünlü çift, burada bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı. İşte Hande Soral ve İsmail Demirci'nin bebeğinin cinsiyeti!