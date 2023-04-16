Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 09:02

Hande Erçel, önceki gün Levent'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu işadamı Hakan Sabancı ile ilişkisi hakkında konuştu. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Erçel, "Her şey güzel ve yolunda gidiyor" dedi.