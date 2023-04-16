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Haberler Galeri Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 16.04.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 09:02

Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Hande Erçel, önceki gün Levent'te görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir süredir birlikte olduğu işadamı Hakan Sabancı ile ilişkisi hakkında konuştu. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten Erçel, "Her şey güzel ve yolunda gidiyor" dedi.

Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Levent'teki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi.

Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Siyah şıklığı ile göz kamaştıran Erçel, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti.

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Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Erçel, "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" diye cevap verdi.

Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Aşk hayatıyla ilgili kendisine sorular yöneltilince hızla aracına yönelen ünlü oyuncu, "Her şey güzel ve yolunda çok teşekkür ederim" demekle yetindi.

Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!
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