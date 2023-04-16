Hande’ye aşk yaradı! Hakan Sabancı ile ilişkisi tam gaz devam eden Hande Erçel siyah şıklığı ile göz kamaştırdı!

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Levent'teki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Siyah şıklığı ile göz kamaştıran Erçel, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti. Erçel, 'Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?' sorusuna 'Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef' diye cevap verdi. Aşk hayatıyla ilgili kendisine sorular yöneltilince hızla aracına yönelen ünlü oyuncu, 'Her şey güzel ve yolunda çok teşekkür ederim' demekle yetindi. Güzel oyuncu Hande Erçel'in siyah içindeki şıklığı göz kamaştırdı... HANDE ERÇEL KAŞESİNE MİLYONLUK ZAM YAPTI! Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı aşkıyla popülerliğine popülerlik kattı. Özel hayatının kariyerinin önüne geçebileceğini umursamayan güzel oyuncu, olay ilişki sonrası 8 milyon TL olan yıllık reklam anlaşması fiyatını 10 milyon TL'ye çıkarmıştı. Son dönemin en gözde oyuncularından Hande Erçel, şimdilerde ise kariyerinden çok özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Yeni projeleriyle çok konuşulan rakip meslektaşlarının aksine Hakan Sabancı aşkıyla manşetlere çıkan 29 yaşındaki güzel, popülerliğini fırsata çevirmek için de harekete geçmişti. Bir takı markası firmasının bu yılın başında reklam teklifi götürdüğü Hande Erçel, yıl boyu sürecek olan anlaşma karşılığında iddiaya göre 8 milyon TL istemişti. Her iki taraf da birbirlerinden düşünmek için süre istedi. Dedikodulara göre firmanın yetkilileri, 8 milyon TL'yi kabul ettiklerini belirtip anlaşma imzalamak için yeniden güzel oyuncuyla irtibata geçti. HANDE İLK ÖRNEK DEĞİL Ancak Erçel'den beklenmedik bir geri dönüş geldi. İddialara göre Hande Erçel, yılbaşında istediği rakama 2 milyon TL zam yapıp reklam fiyatını 10 milyon TL'ye çıkarmıştı. Yetkililer ise bu rakamı kabul etmedi. Bu arada magazin dünyasında 'aşk zammı' yapan tek ünlü de Hande Erçel değil. Daha önce de birçok oyuncu ve şarkıcı, özel hayatları sayesinde elde ettikleri popülerliği fırsat bilip aldıkları ücretlere zamlar yapmıştı. Bunun son örneği de olaylı boşanması sayesinde yakaladığı popülerliğinin hemen ardından sahne ücretini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkarmıştı. ÖNCE İNKAR SONRA İLAN ETTİ Aylarca aşklarını gizli saklı yaşayan ikili, kısa bir süre önce bu kaçışa son verip beraber görüntü vermişti. Yeni bir projeye hazırlanan Hande Erçel, kariyerinden çok Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla merak ediliyor. PINAR ELİÇE'DEN HANDE ERÇEL-HAKAN SABANCI İLİŞKİSİNE OLAY YORUM! Geçmişte Mehmet Dinçerler, Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi isimlerle birlikte olan Hande Erçel şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Köşe bucak kaçan ikili, Paris dönüşü ilişkilerini herkese ilan etmişti. 2. Sayfa programına katılan Pınar Eliçe Hande Erçel-Hakan Sabancı ilişkisine olay bir yorum yapmıştı. Eliçe, 'Kariyeri açısından kendine kattığı hiç bir şey yok. Ayrılma garantili bir kişiyle görüşüyorsun. Sabancı ailesinin bir ferdiyle çıkıyor olmak Hande Erçel'i kaliteli bir kadın haline getirmez' ifadelerini kullanmıştı. Son dönemin parlayan yıldız oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra bir süredir özel hayatıyla da gündeme geliyor. Hande Erçel, aradığı aşkı sonunda iş insanı Hakan Sabancı'da bulmuştu. Çıkan dedikodular karşısında önce sessizliklerini koruyan ikili, Paris tatili dönüşü ilk kez birlikteliklerini ilan etmiş oldu. AŞKLARI BELGELENMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde Paris'e giden ünlü çift, havalimanı dönüşünde birlikte görüntülenmiş ve aşkları belgelenmişti. FİNLANDİYA DÖNÜŞÜ GAZETECİLERE YAKALANDILAR Paris tatili sonrası bu kez de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya giden ikili, yine havalimanı dönüşü görüntülendi. İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER Ancak Hakan Sabancı ve Hande Erçel, ilk kez el ele görüntülendi. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanan aşıklar, birlikteliklerinin ciddiyetini gözler önüne sermişlerdi. Paris yolculuğu sonrası soluğu Kuzey Işıkları'nı izlemek için Finlanya'da almışlardı. NAZLI SABANCI BİNMİŞTİ Bu arada Hacı Sabancı'nın Nazlı Sabancı ile ilk flört dönemlerinde ikili, sık sık aileye ait özel jetle uçuyordu. Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le tarifeli uçaklarla uçması ise 'Hande'ye henüz Sabancı Ailesi'nden onay çıkmadı' dedirtti. Hande Erçel'le tanışan Arzu Sabancı'nın da henüz bu aşka mesafeli yaklaştığı magazin kulislerinden gelen bilgiler arasında. Hande Erçel'in Hakan Sabancı'ya 'Diğerleri gibi benimle de gizli kapaklı aşk yaşayamazsın. Benimle herkesin önünde aşkını yaşarsan seninle olmayı kabul ederim' resti çektiği söyleniyor. Öte yandan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini açığa çıkarmamak için köşe bucak kaçmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda bir mekanda yakalanmışlardı. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel, şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Önceki gün birlikte tatile giderken görüntülenen çiftin ilişkileri belgelenmişti. Ünlü çift, tatil dönüşü havalimanında kamera karşısına geçip, ilişkilerini ilan etmişti. Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, 'Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?' sorusuna 'Aynen' yanıtı vermişti. Ünlü oyuncu Hande Erçel ise 'Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik' demişti. Paris tatilinin dönüşte havalimanında görüntülenen ve aşklarını ilan eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti bu sefer de kuzey ışıklarını görmek için Finlandiya'ya gitmişti. İlişkilerinin ciddi olduğunu söyleyen Sabancı, kuzey ışıklarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmemişti. Diğer yandan çapkınlıklarıyla adından söz ettiren ve ünlü güzelleri peşinden koşturan çapkın Sabancı, bu kez kaçan diyen kovalayan olmuş. Sosyetik playboy aylarca güzle oyuncunun peşinden koşmuş. Onun gittiği mekanlara giderek hep Erçel'e kendini göstermiş. Girdikleri ortamlarda yeni yeni konuşmaya başlasalar da Erçel, Sabancı'dan çok emin değilmiş. 'Ben öyle gizli saklı ilişkiler yaşamam' diyen ünlü oyuncu masaya şartlarını koyarak Hakan Sabancı'ya kabul ettirmiş. Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Erçel, sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşka yelken açmıştı. Murat Dalkılıç'ın ardından Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile ilişki yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz yılın sonunda ise gönlünü aşk listesi hayli kabarık olan Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı. Aşkları ilk kez duyulduğunda 'Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin' diyerek inkar eden güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sosyetik playboyla görüntülenmişti. İLİŞKİLERİ HAKKINDA KONUŞTULAR İlk kez birlikte kamera karşısına geçen ikili, ilişkileri hakkında konuştu. Gazete Magazin'de yer alan haber göre, görüntülenen ikiliden Hande Erçel, 'Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz' demişti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı Paris dönüşü böyle yakalandı! 'Her şey çok güzel' | Video Aşkın ispatlanmasının ardından sus pus kesilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor. Aşk iddialarını kural bozmayarak önce yalanlayan Hande Erçel şimdilerde sevgilisi ile romantizmin doruklarında. Hande Erçel ile Hakan Sabancı son olarak Paris'e uçmuştu. İşte Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı ile objektiflere yalandıkları o görüntü... Çift Paris'e giderken pasaport kontrolünde görüntülenmişlerdi... NE OLMUŞTU? Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkının detaylarına ulaşılmıştı. 2,5 sene önce de birkaç kere görüşen olay ikili, yarım kalan aşklarında devam kararını iki ay önce aldı. Hatta Hande Erçel, Arzu Sabancı ile bile tanışmıştı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı, belgelenmişti. Kasım 2022'de 'Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin! Hayatımda kimse yok!' diyerek aşk iddialarını yalanlayan güzel oyuncunun foyası, çabuk ortaya çıkmıştı. 29 yaşındaki Erçel'in gönlünü hızlı aşk hayatıyla manşetlerden düşmeyen Sabancı'ya kaptırması ise sosyal medyaya damga vurmuştu. Birçok kişi, 'Hande, Hakan Sabancı ile aşk yaşayarak kendisine yazık ediyor' yorumu yapmıştı. Bu gündem yaratan ilişkiyle ilgili de birçok yeni detay ortaya çıkmıştı. Hande Erçel ile Sabancı arasındaki yakınlaşma, aslında bundan yaklaşık 2,5 sene önce de yaşanmıştı. Murat Dalkılıç ile üç yıllık ilişkisini 2020 yazında noktalayan Hande Erçel, ayrılığın ardından Hakan Sabancı ile birkaç kez görüşmüştü. Ancak bu yakınlaşma, ciddi bir ilişkiye dönüşmedi. Güzel oyuncu da ardından Kerem Bürsin ile birlikte olmuştu. Hande Erçel'in Kaan Yıldırım'la kısa süreli ilişkisinin de bitmesinden sonra meydana hızlı çapkın Hacı Sabancı çıkmıştı. Sabancı, ortak tanıdıkları aracılığıyla güzel oyuncuyla aynı mekanda bir araya gelmeyi başardı ve yarım kalan aşk, yeniden başarmıştı. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkilerini nasıl gizlemeyi başardığı da belli oldu. Sabancı, güzel oyuncuyu Bebek'te demirli teknesiyle aldırıp Emirgan'daki evine getirtmişti. İkili, mekanlardan çıkarken de devreye Sabancı'nın korumaları girip çifte kalkan olmuştu. Bu ilişkiyle ilgili bir diğer bomba detay ise anne Arzu Sabancı'nın Hande Erçel ile tanışması. Dedikodulara göre; Arzu Hanım ile güzel oyuncu, geçtiğimiz ay Hakan Sabancı'nın Emirgan'da bulunan evinde bir araya gelip sohbet etti. Böylece Arzu Sabancı, oğlunun bu ilişkisine onay verdiğini de göstermiş olmuştu. Hande Erçel, kariyeri ve rol aldığı reklamlar kadar özel hayatıyla da sık sık gündemde… Hakan Sabancı'nın kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzel, Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı manken yer alıyor.