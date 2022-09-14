Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 14.09.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 06:32

Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın ücret almayacağını açıklamıştı. Ancak Soyer bu kez de "Kaşe ücreti alacak. O para da hayır işine aktarılacak" dedi. Finalde Tarkan için belediye kasasından ödeme yapılıyor mu? Yapılıyor. Peki, "Yüce gönüllülük etti, cebine 1 kuruş girmeyecek" denilen Tarkan'a para aktarılacak mı? Aktarılacak! Peki, nedir bu yalan rüzgârı? Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Tarkan'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

ÖMER KARAHAN
Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın ücret almayacağını günler öncesinden duyurmuştu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer...

Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Bu Tarkan cephesinden yapılan güzel bir jest olarak yorumlandı, Tarkan da sessiz kalarak bu durumu teyit etti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Ancak ücret alınmayacağını ifade eden Tunç Soyer, konserin üzerinden birkaç gün geçince çark etti ve Tarkan'ın 'kaşe ücreti' adı altında alacağı parayı hayır işine aktaracağını söyledi.

Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Soyer, "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki... Kaşe ücreti olarak alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Başlıkları konuşuyoruz. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" dedi.

Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!

Neymiş Tarkan yurt yaptıracakmış... Ondan kat be kat az para kazanan sanatçıların okul yaptırdığı bir ortamda Tarkan'ın yurt değil kampüs yaptıracak gücü var.

SON DAKİKA