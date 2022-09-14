Giriş Tarihi: 14.09.2022 06:24
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
06:32
Hani Tarkan ücret almayacaktı! Mega yalan! Olayın perde arkası ortaya çıktı!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarında sahneye çıkan Tarkan'ın ücret almayacağını açıklamıştı. Ancak Soyer bu kez de "Kaşe ücreti alacak. O para da hayır işine aktarılacak" dedi. Finalde Tarkan için belediye kasasından ödeme yapılıyor mu? Yapılıyor. Peki, "Yüce gönüllülük etti, cebine 1 kuruş girmeyecek" denilen Tarkan'a para aktarılacak mı? Aktarılacak! Peki, nedir bu yalan rüzgârı? Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Tarkan'ı kaleme aldı. İşte o yazı…