Giriş Tarihi: 18.05.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
10:24
Hanzo'nun güzel doktoru, Salako'nun Emine'si bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal'ın en güzel partneri Meral Zeren'in son hali şoke etti!
Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner... Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Meral Zeren, Kemal Sunal'ın da en güzel partnerlerindendi... Yeşilçam denilince akla ilk gelen kadın oyunculardan olan Meral Zeren'e de yıllar acımasız davrandı... Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri çıkmıştı. Hanzo'nun doktor Hülya'sı, Salako'nun Emine'si, Meral Zeren'in son hali hayranlarını üzdü...