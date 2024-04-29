Hanzo’nun güzel doktoru, Salako’nun Emine’sini şimdi tanımak imkansız! Kemal Sunal’ın en güzel partneri Meral Zeren’in son hali şoke etti!

Hanzo, vahşi ormanda büyümüş bir adamın hikayesini konu ediyor. Bebekken kaybolan Hanzo, vahşi ormanda ayılar tarafından büyütülen genç bir adamdır. Bir gün kazı için köye gelen bir ekip Hanzo'ya rastlar ve onu yanlarına almaya karar verir. Şehre getirilen Hanzo önce doktorlar tarafından incelenir. İnsanlarda oldukça farklı bir şekilde yetişen Hanzo'nu her davranışı tıpkı bir hayvan gibidir. Doktorların da yardımıyla normale döndürülmeye çalışan Hanzo, bu süreçte birbirinden komik olaylara neden olur. Üstelik bir de kendisi ile ilgilenen doktora aşık olan Hanzo izleyenleri kahkahaya boğar...