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Haberler Galeri Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den sürpriz paylaşım!
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:37

Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den sürpriz paylaşım!

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel adeta genç kızlara taş çıkarıyor. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel takipçilerini heyecanlandırdı. "Evleniyor musun?" soruları sorulan Havva Öztel'in klip çekimi yaptığı düşünülürken "çok yakında" dediği paylaşımı dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in gelinlikli pozu...

Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den sürpriz paylaşım!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi vermişti. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönen Aleyna Tilki 'Tanırım İntiharı' şarkısının klibi ile çok konuşulmuştu.

Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den sürpriz paylaşım!

Aleyna Tilki son olarak Londra'daki fotoğraf çekiminden paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi. Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.

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Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den sürpriz paylaşım!

Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den sürpriz paylaşım!

Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu.

Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den sürpriz paylaşım!

43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel takipçilerini heyecanlandırdı.

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