Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:30 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:37

Havva Öztel gelin oldu! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den sürpriz paylaşım!

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel adeta genç kızlara taş çıkarıyor. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel takipçilerini heyecanlandırdı. "Evleniyor musun?" soruları sorulan Havva Öztel'in klip çekimi yaptığı düşünülürken "çok yakında" dediği paylaşımı dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in gelinlikli pozu...