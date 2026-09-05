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'Hayalet Sevgilim' ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor
Giriş Tarihi: 05.09.2026 15:26
"Hayalet Sevgilim" ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor
"Hayalet Sevgilim" ile 2000'li yıllara damga vuran İrem Yağcı, şöhretinin zirvesindeyken bir anda ortadan kaybolmuştu. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan ünlü ismin müziği bırakıp bambaşka bir mesleğe geçtiği ortaya çıktı. Yağcı'nın yeni hayatını duyanlar şaşkına döndü!