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Giriş Tarihi: 05.09.2026 15:26

"Hayalet Sevgilim" ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

"Hayalet Sevgilim" ile 2000'li yıllara damga vuran İrem Yağcı, şöhretinin zirvesindeyken bir anda ortadan kaybolmuştu. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan ünlü ismin müziği bırakıp bambaşka bir mesleğe geçtiği ortaya çıktı. Yağcı'nın yeni hayatını duyanlar şaşkına döndü!

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Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

1986'da Erzurum'da dünyaya gelen İrem Yağcı, genç yaşta adım attığı müzik dünyasında kısa sürede adını duyurdu. "Git" ve "Hayalet Sevgilim" şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Yağcı, bir anda geniş bir hayran kitlesine ulaştı ve dönemin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri oldu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla bir döneme damga vuran İrem Yağcı Aydın, şöhretin zirvesindeyken aldığı kararla herkesi şaşırttı. Müzik kariyerini geride bırakan ünlü isim, bambaşka bir mesleğe yönelerek gözlerden uzak bir hayatı seçti. Yağcı Aydın'ın yıllar sonra ortaya çıkan yeni hayatı merak konusu oldu.

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Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

İrem Yağcı, müziğe ara verme kararının ardındaki nedeni yıllar önce açıklamıştı. Profesyonel müzik kariyerine devam etmek için motivasyonunu kaybettiğini belirten Yağcı, bu dönemde eğitimine ağırlık verdi. Ünlü isim, kariyer yolunu tamamen değiştirmeyi tercih etti.

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Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Üniversite yıllarında müziği geri plana atan İrem Yağcı, tüm enerjisini eğitimine yöneltti. Derslerine yoğunlaşan ünlü isim, bu dönemde not ortalamasını yükselterek akademik başarılarıyla da dikkat çekti.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Anne ve babası memur olan İrem Yağcı, çocukluğunu Bursa'da geçirdi. Anadolu lisesinin ardından özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi'ni yüzde 50 bursla kazanan Yağcı, 2009'da eğitimini başarıyla tamamlayarak hukuk diplomasını aldı. Şöhretin ardından seçtiği bu yeni kariyer yolu ise dikkat çekti.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Müzik kariyerini geride bırakarak hukuk dünyasına adım atan İrem Yağcı, bugün mesleğini başarılı bir avukat olarak sürdürüyor. 2011 yılında Birtük Aydın ile evlenen Yağcı, evliliğinin ardından bir kız çocuğu sahibi oldu. Yıllar içindeki büyük kariyer değişimi ise dikkat çekti.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Şimdilerde avukatlık mesleğini devam ettiren ve uzun zamandır piyasadan uzak kalan Yağcı, sosyal medya hesabında aktifliğini korumaya devam ederken kendi Youtube hesabında sevenlerine şarkılar söylemeye devam ediyor.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

SAÇLAR GİTTİ, HAYATI SİL BAŞTAN DEĞİŞTİ! KISMETSE OLUR ERDEM'İN "EVLENİP BARKLANMIŞ" HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

2015 yılında ekran yolculuğuna başlayan ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan televizyon programı Kısmetse Olur, gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Programın sona ermesinin ardından birçok yarışmacı sosyal medya fenomeni olarak kariyerine devam ederken, bazı isimler ise kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Bu isimlerin başında gelen Erdem Dalfidan, uzun süren sessizliğini bozdu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

İMAJ DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Yarışmanın ardından uzun süre ortalarda görünmeyen Dalfidan, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya platformunda paylaşılan güncel fotoğraflarıyla gündeme oturdu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

SAÇLARINA VEDA ETMİŞ!

Yıllar içindeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacının, imajında radikal bir değişikliğe gittiği görüldü. Saçlarına veda eden Dalfidan'ın yeni hali, programın sıkı takipçileri tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

AİLE HAYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranlardan uzak kaldığı süre zarfında hayatında büyük değişiklikler yaşayan Erdem Dalfidan'ın, bu süreçte evlendiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Sosyal medyada paylaşılan karelerde huzurlu aile yaşantısıyla dikkat çeken eski yarışmacı için kullanıcılar, "Bu gerçekten Erdem mi?" ve "Zaman ne çabuk geçiyor" yorumlarında bulundu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Yıllar önceki halinden eser kalmayan Dalfidan, şimdilerde magazin dünyasının uzağında, ailesiyle birlikte sürdürdüğü sakin hayatıyla adından söz ettiriyor.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

YARIŞMADAN SONRA SIRRA KADEM BASAN DİĞER İSİM EMRE SERTKAYA OLMUŞTU!

2016 yılında katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında güçlü sesi ve kendine has tarzıyla şampiyonluk kupasını kaldıran Emre Sertkaya, zaferinin ardından adeta sırra kadem basmıştı.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Sertkaya'nın bu süreçte Fransa'ya taşındığı ve hayatına orada devam ettiği öne sürülmüştü.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Hayranlarının yıllardır sahnelere dönmesini beklediği ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla yeniden ortaya çıktı.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Yıllar süren sessizliğin ardından paylaşım yapan eski şampiyon, takipçilerine hayatındaki en büyük mucizeyi müjdeledi. Instagram hesabından peş peşe kareler paylaşan Emre Sertkaya, baba olduğunu duyurdu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Bir kızı olduğunu açıklayan Sertkaya, duygu dolu paylaşımına şu notu düştü: "Hoş geldin hayatımıza, güzel kızımız Noa.
Geceme ay gibi doğdun, Günüme güneş gibi doğdun. Bil ki… Bu ışık, bu mucize, önce bir aşktan doğdu. Bana hayatımın en büyük hediyesini veren, kalbiyle, bedeniyle, cesaretiyle bu mucizeyi dünyaya getiren canım sevgilim, bebeğimizin güzel annesi Camille'e sonsuz teşekkürlerimle" Sertkaya'nın bu sürpriz paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi odağı oldu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

WİPE OUT SUNUCUSUNUN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan, hem podyumlarda hem de yarışma programlarında fırtınalar estiren Asuman Krause, uzun süren sessizliğini bozdu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

PODYUMLARDAN ARJANTİN PARKURLARINA

1998 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek tescilli güzeller kervanına katılan Asuman Krause, sadece modellik kariyeriyle yetinmedi. Esprili kişiliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle kısa sürede ekranların vazgeçilmez sunucusu haline geldi. Özellikle Arjantin'de çekilen efsane yarışma Wipe Out ve ardından gelen projelerle hafızalara kazınan ünlü isim, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

"YILLAR ONA VIZ GELMİŞ!"

Uzun süredir ortalıklarda olmayan ünlü sunucunun sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler, hayranlarını heyecanlandırdı.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

Takipçileri, ünlü sunucunun fotoğraflarının altına "Yıllar resmen vız gelmiş" şeklinde binlerce yorum yağdırdı.

Hayalet Sevgilim ile listelerde zirveye çıkıp müziğe veda etmişti! İrem Yağcı Aydın bakın şimdi ne yapıyor

146 bin takipçili Instagram hesabında güzelliğiyle dikkat çeken 50 yaşındaki Krause, fit vücudu ve hiç değişmeyen gülümsemesiyle genç kızlara taş çıkartıyor.

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