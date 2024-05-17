Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
12:57
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem, yurt dışından Türkiye’ye dönüşünü anlattı: Dünyanın en değerli yeri Türkiye!
Konservatuvar aşkıyla 18 yaşında İstanbul'a geldi, "Hayat Bilgisi" dizisinden gelen teklifle hayatı değişti. Canlandırdığı 'Barbie' karakteriyle bir anda şöhreti yakalayan ünlü oyuncu İpek Erdem, Sabah TV'de birbirinden çarpıcı itiraflarda bulundu. "18 yaşımda ünlü olmak beni fazla yordu ve sarstı" diyen Erdem, "İnanın 0,1 bile öyle bir isteğim yoktu hayatta. Barbie'yi silebilmek için elimden geleni yaptım ama sonra barıştım bununla" ifadelerini kullandı. İş dolayısıyla uzun süre de yurt dışında bir hayat sürdüren oyuncu, "Uzaklarda yaşayınca anladım, dünyanın en değerli yeri Türkiye" dedi. İşte röportajın tüm detayları...