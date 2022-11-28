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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! "2003, Taksim’de bir restoran..."
Giriş Tarihi: 28.11.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 15:35

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! "2003, Taksim’de bir restoran..."

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem de bu isimlerden biri. Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem öyle bir değişti ki oyuncuyu kimse tanıyamadı. Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem geçmişi yâd etti. Oyuncu, 19 yaşındayken yaşadığı bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! 2003, Taksim’de bir restoran...

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! 2003, Taksim’de bir restoran...

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem de bu isimlerden biri.

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Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! 2003, Taksim’de bir restoran...

Şimdilerde 38 yaşında olan İpek Erdem takipçilerini geçmişe götürdü. Bir süredir yurtdışında yaşayan İpek Erdem yıllar önce oyuncu arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! 2003, Taksim’de bir restoran...

Cem Davran, Beyazıt Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı kare büyük ilgi gördü. Fotoğraf çekilirken henüz 19 yaşında olduğunu belirten Erdem paylaşımına şu notu düştü;

Hayat Bilgisi’nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! 2003, Taksim’de bir restoran...

"2003, Taksim'de bir restoran...Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç...

Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış̧ sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken "Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?" diye sordum. O da "Vallahi ne diyeyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin." demişti.

Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti."

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