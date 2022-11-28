Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem 19 yaşındaki halini paylaştı! "2003, Taksim’de bir restoran..."

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem de bu isimlerden biri. Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem öyle bir değişti ki oyuncuyu kimse tanıyamadı. Şimdilerde 38 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem geçmişi yâd etti. Oyuncu, 19 yaşındayken yaşadığı bir anıyı takipçileriyle paylaştı.